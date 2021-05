Sărbătoare de 2500 de ani EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Biserica Greacă din Brăila poartă hramul acestei sărbători dedicate Maicii Domnului și a fost ridicată în 1862. Un an mai târziu, sub altar a fost descoperit un izvor despre care se spune că are puteri vindecătoare.

În biserică se fac lucrări de reabilitare.

Din cauza pandemiei, nu a mai fost permis accesul credincioșilor în subsol ca până acum pentru a lua apă.

Mii de credincioși au mers și la Mănăstirea Dervent din Constanța unde s-au rugat la crucea de piatră, crescută din pământ și considerată făcătoare de minuni.

În timpul slujbei, enoriașii au și uitat de pandemie.

Sărbătoarea de azi ne vorbește despre o minune petrecută la Constantinopol. Înainte de a fi împărat, Leon cel Mare a întâlnit un orb, care i-a cerut apă. La îndemnul Fecioarei Maria, Leon i-a dat să bea apă dintr-un izvor, iar orbul s-a vindecat. Pe acel loc, împăratul Leon a ridicat o biserică cu hramul Izvorul Tămăduirii.

ŞTIRILE ZILEI