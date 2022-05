Iuliana Marciuc, șefa delegației României la Eurovision: Jurizarea la București a fost organizată respectând toate regulile impuse de EBU, în prezența unui notar. Nu înțelegem care a fost problema

Iuliana Marciuc spune că abia în timpul finalei Eurovision de sâmbătă seara, producătorul de televiziune Liana Damian, responsabilă cu juriul, a sesizat neconcordanțe față de procesul verbal trimis cu o zi înainte către EBU. și că, practic, rezultatele juriului de specialiști aflat în studioul de la București nu a fost preluat.

Șefa delegației României la Eurovision spune că în timpul repetițiilor de la Torino, în care s-a repetat inclusiv anunțarea punctelor, EBU "nu a dat niciun semn că ceva ar fi în neregulă cu votul nostru, împreună am aflat modificarea rezultatelor juriului de la executive superviser, cel pe care l-ați văzut."

Marciuc spune că la București, în cadrul procesului de jurizare, s-au respectat toate regulile impuse de EBU, inclusiv a fost prezent un notar, așa că este neclar care a fost problema cu jurizare: "Am sunat la București, am cerut să mi se dea și mie punctajul, pentru că până în acel moment nu îl știam și am cerut amănunte cu privire la felul în care a fost organizat juriul în studio. Am aflat că a fost organizat cu toate regulile impuse de EBU, cu prezența unui notar obligatoriu, un notar care să sosească în studio înaintea membrilor juriului. Membrii juriului nu au putut comunica între ei, nu au putut vorbi, a semnat fiecare fișa lui de jurizare, nu au văzut nici la final rezultatul total al juriului. În acest fel, nu știm care este problema acestei jurizări."

Șefa delegației României mai spune că a fost primit un email de la EBU abia sâmbătă seara, după ce producătoarea din României a cerut lămuriri privind neconcordanțele de jurizare: "Nu am primit niciun comunicat oficial cu privire la suspiciuni legate de cea de -a doua semifinală, suspiciuni ce sunt prevăzute în acest newsletter primit abia noaptea târziu în timpul procesului de jurizare. Acest mail a fost primit cam la 30 de minute după ce producătoarea noastră a solicitat prin convorbire telefonică cu operatorul de vot Digame amănunte cu privire la această neconcordanță. În acest fel noi am aflat că cele 12 puncte acordate Moldovei au fost acordate de către noi Ucrainei."

Marciuc a mai spus că a solicitat încă de dimineață un răspuns oficial la EBU cu privire la această situație, dar nu a primit încă niciun răspuns.

Echipa televiziunii române a aflat cu uimire chiar în timpul marii finale Eurovision că punctajul juriului nostru nu a fost preluat în calculul clasamentului final. Organizatorii competiției l-au anulat și au atribuit "(...) un alt set de punctaje concurenților din finala, în numele juriului țarii noastre. (...) Așadar, regulile au fost schimbate în timpul jocului, fără ca participanții să fie anunțați în prealabil, (...) unele voturi ale juriilor naționale au fost modificate de organizator, (...)" se arată în comunicatul televiziunii, care subliniază că TVR și-a asumat în totalitate angajamentul de participare la Eurovision 2022, achitând taxa de participare și pregătind, alături de echipa lui WRS, un proiect care s-a bucurat de aprecierea publicului.

Reacția vine după ce Uniunea Radiodifuziune Europeană a anunțat în scris țările participante la finala Eurovision că a descoperit, după repetițiile pentru cea de-a doua semifinala a concursului, anumite ''modele de vot neregulate'' din partea juriilor a șase țări. Așadar, ''Pentru a respecta Instrucțiunile de vot ale Concursului, EBU a lucrat cu partenerul sau de vot pentru a calcula un rezultat agregat substitut pentru fiecare țara în cauza, atât pentru a doua semifinala, cât și pentru marea finala (calculat pe baza rezultatelor altor țari cu vot similar)", arată mesajul EBU.

