Donald Trump are câteva lucruri bine făcute, cel puțin pe zona de politică internațională, relații externe, a subliniat, la TVR, Iulian Fota, fost consilier prezidenţial pentru securitate națională și actualul director al Institutului Diplomatic Român. "Pe de altă parte, comparativ cu ce lasă în politica internă, (…) eu cred că, în final, nota lui de plată va fi una negativă. Și va conta foarte mult ceea ce a făcut greșit în ultimele zile, pentru că el este autorul moral al acestui atac împotriva Congresului, împotriva Capitoliului", a explicat Fota la Tema zilei.

"Au fost multe premiere negative ieri la Washington. Una dintre ele este aceea că, pentru prima dată în istoria Americii, Capitoliul, Congresul este atacat de cetățeni americani. El mai fusese atacat acum 200 și ceva de ani, în 1812, dar de către ofițeri ai armatei britanice. (...) Deci sunt mai multe premiere negative și faptul că un președinte zdruncină Constituția, atentează la ea, pune în pericol democrația americană face ca, într-adevăr, America să fi trecut prin una din cele mai amare, și triste, și periculoase crize ale democrației. Și se vede încă o dată că democrația are și forță, dar are și fragilitate, așa cum iarăși se vede că democrația nu este un proces liniar și pot apărea sincope, poți să ai fracturi în această evoluție democratică și este foarte important atunci când ea e atacată, când ea e contestată, tu să o aperi și interesele ei și ale țării tale să fie deasupra oricăror alte interese. Asta este o altă lecție pe care, pe ultima sută de metri, de exemplu oameni ca Mike Pence ne-au oferit-o. Deși l-a susținut pe Donald Trump 4 ani, deși a fost unul din fidelii lui aliați, la un moment dat, în ceasul adevărului, când și-a dat seama că are de ales între Donald Trump și interesele Americii, și America și Constituția americană, evident că a ales America", a subliniat Iulian Fota.

"Donald Trump are câteva lucruri bine făcute, astea nu i le contestă nimeni, și cel puțin pe zona de politică internațională, relații externe, are această împăcare remarcabilă între Israel și o parte din statele arabe, asta nu i se poate contesta, e un merit al său, are meritul de a fi convins, chiar uneori prin atitudini nu chiar diplomatice, statele NATO să investească mai mult în apărare și să se țină de acea promisiune a lui 2%, a reușit să tragă un semnal de alarmă și să pună relația cu o serie întreagă de state într-un alt format și lucrurile astea nu i se contestă.

Pe de altă parte, comparativ cu ce lasă în politica internă, comparativ cu toate aceste diviziuni pe care le-a accentuat, le-a amplificat, comparativ cu stilul ăsta iresponsabil, cu modul în care a făcut din minciună un instrument de politică internă, (...) eu cred că, în final, nota lui de plată va fi una negativă. Și va conta foarte mult ceea ce a făcut greșit în ultimele zile, pentru că el este autorul moral al acestui atac împotriva Congresului, împotriva Capitoliului", a explicat Fota.

"Per ansamblu, Donald Trump iese rușinos din mandat și va intra în istorie cu această mare tinichea de coadă, care înseamnă agravarea polarizării Americii. Acum, evident că lucrurile astea se vor răsfrânge negativ și asupra mandatului lui Joe Biden, evident că nu va avea răgazul acelor 100 de zile pe care mai toți președinții americani îl vor avea, dar cred că un pic tot răul e spre bine. Eu cred că va avea mult mai mult sprijin și mult mai multă înțelegere din partea Partidului Republican. Și cred că ce a greșit Donald Trump aici se va răsfrânge pozitiv prin această solidaritate - și s-a văzut în Congres (...). După toată povestea asta, când (...) cele două camere s-au întors la muncă, s-a văzut solidaritatea dintre republicani și democrați. Deci eu cred că vor strânge rândurile și vor încerca să scoată America din impasul ăsta spre beneficiul tuturor, și al nostru ca aliați", a conchis Iulian Fota.

