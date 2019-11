Iubirea pare să pălească în fața problemelor pe care le au tinerele familii. De altfel, tot mai puține de la an la an. Cei care aleg să trăiască sub același acoperiș și să întemeieze o familie au de luptat pentru dragostea lor. Cu o Românie care îmbătrânește în ritm accelerat, cu mentalitățile învechite și, de cele mai multe ori, cu vremurile. Chiar și așa, sunt mulți cei care reușesc să găsească puterea de a da unei case căldura unei familii. Exemplu sunt cei pe care îi urmăriți la TVR2, Iulia și Andrei Bărbulescu.