ACTUALIZARE Ministrul italian al Transportului, Danilo Toninelli, a declarat că ar putea fi o "imensă tragedie". Surse din poliție au declarat că cel puțin 10 persoane au murit. Șeful serviciului local de ambulanță ar fi spus că sunt "zeci de morți".

O porțiune de mai multe zeci de metri a unui pod al autostrazii A10 de lângă Genova s-a prăbușit.

Potrivit serviciului de ambulanță sunt zeci de morți. Sunt suspiciuni că mai multe mașini au căzut în gol.

