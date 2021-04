Vaccinul anti-COVID Pfizer are o eficacitate de aproximativ 91% în prevenirea bolii cauzate de coronavirus - arată un nou studiu care a inclus persoane inoculate în urmă cu până la șase luni. De asemenea, serul Pfizer BioNTech are o eficacitate de sută la sută împotriva variantei sud-africane, arată același studiu, cu mențiunea că evaluarea s-a făcut pe un grup de sub o mie de persoane. Peste Ocean, Pfizer a început testarea vaccinului pe copiii de sub 12 ani.