Italia a câștigat Marea Finală Eurovision, cu piesa Zitti E Buoni, intepretată de trupa rock Maneskin

Italia a câștigat Eurovision 2021

Maneskin, formată din patru băieți și fete, este din Roma și a devenit celebră după ce a câștigat a unsprezecea ediție a unui show foarte popular în Italia.

Victorioasă la Festivalul de la Sanremo de anul acesta, formația a primit dreptul de a reprezenta Italia la concursul Eurovision.

Trupa a primit 524 de puncte, acordate de juriu și public.

Artiști din 26 de țări au fost în competiţie și au cântat live în fața a 3.500 de spectatori pe arena Ahoy Rotterdam, în condiții de pandemie.

Celor 20 de piese selectate în finală li s-au alăturat țările calificate direct: reprezentanţii ţării gazdă, Olanda și Big Five: Marea Britanie, Franța, Italia, Germania, Spania:

Cipru / Elena Tsagrinou - El Diablo, Albania / Anxhela Peristeri - Karma, Israel / Eden Alene - Set Me Free, Belgia / Hooverphonic - The Wrong Place, Rusia / Manizha - Russian Woman, Malta / Destiny - Je Me Casse, Portugalia / The Black Mamba - Love Is On My Side, Serbia / Hurricane - Loco Loco, Marea Britanie /James Newman - Embers, Grecia / Stefania - Last Dance, Elveţia / Gjon's Tears - Tout l'Univers, Islanda / Daoi og Gagnamagnio - 10 Years, Spania / Blas Canto - Voy A Querdarme, Moldova / Natalia Gordienko - Sugar, Germania / Jendrik - I Don't Feel Hate, Finlanda / Blind Channel - Dark Side, Bulgaria / Victoria - Growing Up is Getting Old, Lituania / The Roop - Discoteque, Ucraina / Go_A - Shum, Franţa / Barbara Pravi - Voila, Azerbaidjan / Efendi - Mata Hari, Norvegia / TIX - Fallen Angel, Olanda / Jeangu Macrooy - Birth of a New Age, Italia / Maneskin - Zitti E Buoni, Suedia / Tusse - Voices, San Marino / Senhit - Adrenalina.

Publicul din toate ţările participante la Eurovision a putut vota de maximum 20 de ori de pe acelaşi număr de telefon.

România a părăsit ediția 2021 Eurovision Song Contest în faza semifinalelor.

Piesa Amnesia, interpretată de Roxen, nu a obținut suficiente voturi pentru a se califica în finală.

Eurovision, cel mai mare concurs muzical european, a revenit în lumina reflectoarelor după un an de pauză, la Rotterdam, sub sloganul „Open Up”, cu semifinalele pe 18 şi 20 mai şi finala pe 22 mai.

Precedenta ediţie a fost câştigată de Duncan Laurence, reprezentantul Regatului Țărilor de Jos, cu piesa “Arcade”, în 2019. Ediția 2020 a Eurovision Song Contest a fost reprogramată de către organizatori, în contextul pandemiei de coronavirus.

Marea Finală Eurovision 2021 a fost transmisă în direct, la TVR 1, TVR Internaţional şi online, pe TVR+.

