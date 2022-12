Italia: O româncă în echipa de fotbal a călugărițelor. Sora Emilia: Joc fotbal cu Isus

Am întâlnit-o pe sora Emilia la Spitalul Bambino Gesu din Roma, unde ajung şi copii bolnavi de cancer din România. Sora Emilia are grijă de ei. Dar povestea ei poate fi un best-seller. Când era adolescentă a jucat fotbal, acasă la Bacău şi mai apoi pentru echipa naţională feminină de fotbal a României.

SORA EMILIA JITARU, călugăriţă: Aici mă antrenam eu, după-amiază la ora 3.00, strigam de pe scări "ne ducem să ne jucăm", luam mingea și jucam singură în terasă. Apoi, când am devenit soră, la Livorno, am deschis o școală de fotbal.



Destinul ei a fost altul: la 21 de ani s-a călugărit și a renunțat la sportul de performanță când a simțit chemarea lui Dumnezeu.



SORA EMILIA JITARU, călugăriţă: Eu nu am lăsat fotbalul nicio o zi. Pe 25 iunie am făcut primul meci de antrenament cu Echipa Națională a Surorilor Italiei. De un an merg ca voluntar și joc fotbal în pușcăria în care sunt minori de la 15 la 25 de ani.



Italia, o țară profund îndrăgostită de fotbal, a permis și formarea unei echipe naționale formate din călugărițe, iar această aventură a primit chiar binecuvântarea Papei.



SORA EMILIA JITARU, călugăriţă: Am avut onoarea să dau eu tricoul Sfântului Părinte, 266 , este al 266 lea Papă.

MORENO BUCCIANTI, antrenor: Era important să dăm o voce și fotbalului feminin, mai ales unei echipe formate din surori cu aceleași obiective și aceeași misiune, care era aceea de a-i apropia prin fotbal pe tineri de biserică, de spaţiile de rugăciune.

Călugăriţele joacă fotbal în scop caritabil. Banii pe care îi adună sunt donați apoi spre proiecte precum combaterea violenței împotriva femeilor sau pentru ajutorarea copiilor bolnavi.

