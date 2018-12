Italia: Şase persoane şi-au pierdut viaţa și zeci au fost rănite într-o busculadă care s-a produs într-un club

Busculadă la un club din Italia

Potrivit media, în clubul de noapte se aflau circa o mie de persoane, multe dintre ele foarte tinere. Numele clubului din localitatea aflată în apropiere de coasta adriatică a Italiei este 'Lanterna Azzurra'. Lumea venise în discotecă la un concert al rapperului Sfera Ebbasta, supranumit 'regele trap'.

Drama s-a produs în jurul orei 01.00 dimineaţă (00.00 GMT) şi există peste o sută de răniţi, dintre care zece în stare gravă, potrivit presei. Mulţi dintre răniţi au suferit contuzii severe, în timp ce alţii prezentau fracturi, relatează şi DPA.

'Aşteptam să înceapă concertul când am simţit un miros acru', a declarat presei un tânăr rănit de 16 ani, care a fost transportat într-o stare confuză la un spital din Ancona. 'Am alergat spre una dintre ieşirile de urgenţă dar am observat că e blocată, agenţii de pază ne-au spus să ne întoarcem înăuntru', a adăugat el, potrivit AFP.

Zeci de ambulanţe, maşini de pompieri şi de poliţie s-au deplasat la faţa locului, fiind declanşată o investigaţie asupra cauzelor busculadei, scrie DPA.

