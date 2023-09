Istoric, articol dur despre Elon Musk: Un laș căruia îi place să creadă că ne-a salvat de Armaghedon. N-a făcut decât să ne aducă mai aproape de el

Indiferent ce spune noua sa biografie, cedând șantajului nuclear al Rusiei, Elon Musk nu face altceva decât să încurajeze și alte amenințări din partea lui Putin, scrie istoricul Timothy Snyder într-un editorial din The Guardian .

Redăm argumentele istoricului.

Oligarhul din Silicon Valley, probabil cel mai bogat om din lume, îi întinde o mână colegului său oligarh, cel care are degetul pe butonul nuclear al Rusiei. Ei împărtășesc un secret despre prostia maselor și iau măsuri pentru a ne salva pe toți de noi înșine. Mulțumită celor doi, lumea este salvată de Armaghedon.

Nu este o operă de ficțiune distopică recenzată favorabil, ci un scenariu prezentat ca și cum s-ar fi întâmplat, într-o biografie a lui Elon Musk și în campania sa de presă. Deși nici Musk, nici biograful său nu reușesc să lămurească povestea, este adevărat că multimiliardarul CEO al X (platforma cunoscută anterior sub numele de Twitter) a refuzat să extindă acoperirea comunicațiilor sale prin sateliții Starlink pentru forțele armate ucrainene în toamna anului trecut.

Musk a făcut acest lucru pentru că rușii (uneori pronunță numele lui Putin) i-au spus că un atac ucrainean asupra unei părți a teritoriului ucrainean (Peninsula Crimeea, ocupată de Rusia) ar duce la un răspuns nuclear rusesc. Aceasta a fost o minciună. Ucraina a desfășurat zeci de operațiuni în Crimeea, unele dintre ele destul de spectaculoase. Pare absurd că trebuie să scriu această frază, dar niciuna dintre ele nu a dus la un război nuclear. Efectul net al acestor operațiuni a fost unul de dezescaladare, deoarece astfel de atacuri reduc capacitatea Rusiei de a ataca teritoriul ucrainean.

Deoarece știm cu toții asta din experiența noastră, n-ar fi trebuit să ajungă în presă afirmația că Musk a prevenit un război nuclear prin oprirea unui atac ucrainean asupra unei nave rusești ancorate pe teritoriul ucrainean. Ca și cum ar fi trebuit să puncteze ideea, Ucraina a atacat mai multe nave rusești în ultimele zile. Rusia a ripostat promițând să le repare. Rușii știu că se află într-un război și că cealaltă parte are voie să riposteze.

După 19 luni de război, majoritatea observatorilor au înțeles că amenințările nucleare neîncetate ale Rusiei sunt o operațiune psihologică, o încercare de a speria Ucraina și aliații săi pentru a-i determina să se predea. Afirmația că Musk a împiedicat escaladarea împachetează propaganda rusă și o ajută să găsească un nou public. Oferă o platformă acelor minciuni rusești menite să demoralizeze.

De fapt, acțiunile lui Musk au crescut șansele unui război nuclear. Există întotdeauna un anumit risc, pe care Rusia l-a sporit prin inițierea unui conflict major. Ucraina a scăzut apoi probabilitatea prin ignorarea șantajului nuclear rusesc. Dacă Ucraina ar fi capitulat, atunci lecția pentru restul lumii ar fi fost clară: trebuie să ai arme nucleare, fie pentru a șantaja, fie pentru a evita să fii șantajat. Ucrainenii au luat această decizie în condiții de stres, deoarece dacă ar fi fost detonată o armă, aceasta ar fi fost pe teritoriul lor. Musk, care nu se afla în niciun fel de pericol, a ales în schimb să cedeze șantajului nuclear, încurajând astfel un șantaj și mai mare.

În orice caz, acțiunile lui Musk au extins și războiul convențional. După trei victorii majore pe câmpul de luptă de anul trecut, ucrainenii au avut șansa de a pune capăt ocupației rusești prin lovirea sudului. O problemă, ca să fim corecți cu Musk, a fost că aliații occidentali nu le-au furnizat la timp armele necesare. Dar fără comunicații, un avans semnificativ era imposibil. Astfel, partea rusă a avut timp să construiască fortificațiile și să amplaseze minele care fac contraofensiva ucraineană din acest an mult mai dificilă. Săptămâna trecută am vizitat un centru de reabilitare din Kiev și am vorbit cu soldați care și-au pierdut membrele. În aproape toate cazurile, aceștia fuseseră răniți de mine. Toți aveau camarazi uciși de mine.

Tot ceea ce Musk credea că va îmbunătăți, a înrăutățit. De atunci, Musk răspândește aceeași propagandă rusă care l-a făcut să fie un fraier, apropiindu-se de o poziție fascistă comună cu Putin. Într-o cursă spre râpă, în ultimele zile, ambii bărbați au dat vina pe evrei pentru antisemitism.

Poate că cea mai tristă parte a acestei afaceri este celebrarea unui laș în detrimentul oamenilor care dau dovadă de curaj fizic. Ucrainenii au absorbit și au inversat o invazie la scară largă de către cea mai mare țară din lume, cu costuri enorme; Musk este un tip care se dă mare că nu se luptă cu Mark Zuckerberg. Prezentând vulnerabilitatea psihologică a lui Musk ca pe o glorie de război, biografia ne invită într-o lume în care temerile noastre neîntemeiate sunt adevărul, iar curajul real al altora sunt o diversiune. Rușii s-au jucat cu Musk în același mod în care social media se joacă cu noi toți, căutând o anxietate personală, făcându-ne să acționăm în consecință, apoi profitând de pe urma disonanței cognitive.

Oligarhii rămân niște lași, orientați spre fantezii de evadare în Noua Zeelandă sau pe Marte sau la nemurire sau orice altceva, fără alegerile dificile pe care restul dintre noi trebuie să le luăm în mijlocul crizelor pe care ei le agravează. Printre alte lucruri îngrozitoare, războiul lui Putin în Ucraina a fost un capriciu oligarhic, bazat pe fantezia că Ucraina nu există și că poporul său dorește să fie rus. Există lucruri atât de stupide încât trebuie să fii multimiliardar ca să le crezi; dar atunci când totul merge prost, se va găsi un alt multimiliardar care să-ți ofere un ajutor și mai stupid, așa cum a făcut Musk cu Putin.

Este greu de imaginat o idee mai periculoasă decât aceea că oameni precum Musk și Putin sunt eroi care ne salvează de propriile noastre limitări.

