Din 3 noiembrie, Televiziunea Română începe să scrie o nouă pagină de istorie. În format HD! De altfel, la TVR am fost martorii istoriei şi am scris istorie. Televiziunea Română a fost prima din lume care a difuzat în direct o revoluţie. Apoi, tot primii am transmis revoltele altora sau momente decisive care au modificat soarta a miliarde de oameni. Reporterii TVR au fost primii jurnalişti români în Coreea de Nord, una dintre cele mai teribile dictaturi ale lumii. Dar şi în Libia, în timpul luptelor dintre rebeli şi Muammar Gaddafi. Iar mai recent, la întâlnirea istorică dintre Donald Trump şi Kim Jong-Un.