Istanbul, portița de evadare a rușilor după anunțul de mobilizare parțială al lui Putin. Preț exorbitant pentru o cursă aeriană Moscova-Dubai

Foto: Unsplash

„În ziua în care a început războiul, am primit un diagnostic medical care spunea că nu sunt bolnav și, prin urmare, nu sunt scutit de a servi un an în armată”, a declarat profesorul de matematică pentru The Moscow Times.

Tinerii îngrijorați de recrutare s-au numărat printre zecile de mii de ruși care au fugit din țară de la începutul acestui an în Caucazul de Sud și Europa.

Și, dat fiind anunțul lui Vladimir Putin legat de mobilizarea parțială pentru a compensa pierderile tot mai mari ale Rusiei în Ucraina, un nou val de emigrare pare probabil.

Prețurile biletelor pentru destinații, inclusiv Istanbul, au crescut în urma discursului lui Putin, iar unele companii aeriene le-au epuizat complet. Marți seară, în jurul miezului nopții, analistul de apărare Konrad Muzyka a distribuit o captură de ecran care arată că zborurile pentru astăzi costă 80.000 de ruble, adică puțin sub 1.200 de lire sterline.

Înainte de anunț, tinerii ruși care s-au mutat recent la Istanbul au declarat pentru The Moscow Times că sunt îngrijorați că militarii în termen ar putea fi trimiși ilegal să lupte împotriva Ucrainei sau chiar că legea rusă ar putea fi schimbată pentru a permite o mobilizare mai largă ori desfășurarea de recruți în străinătate.

Pentru a se asigura că nu vor fi chemați, vor încerca să rămână în străinătate până la vârsta de 27 de ani, când nu mai sunt eligibili pentru recrutare. Cu toate acestea, în condiții de mobilizare parțială, cei mai mari de vârsta 27 de ani pot fi acum expuși riscului de a fi chemați.

După două luni petrecute la Istanbul, Alexander, care a refuzat să-și divulge numele de familie din motive de siguranță, s-a întors pentru scurt timp în Rusia pentru a-și reînnoi pașaportul. Însă fiindcă noile pașapoarte sunt eliberate doar acelor bărbați care nu și-au încheiat serviciul militar, dar au un certificat de scutire, a întâmpinat probleme.

După ce apelul său pentru o scutire medicală a fost respins, Alexander s-a trezit instanță, fiind acuzat evitarea serviciului militar obligatoriu.

„Le-am respins citația pe motiv de boli care nu au fost încă dovedite, dar va trebui să mă întorc în Rusia pentru a face mai multe teste”, a spus el. „În cazul în care scutirea mea medicală este respinsă, nu cred că mă voi întoarce.”

Deși legea rusă prevede că recruții nu pot fi folosiți în conflicte din afara Rusiei, s-a confirmat că mai mulți bărbați aflați în serviciul militar obligatoriu au fost uciși în timpul luptelor în Ucraina. Poate în cel mai dramatic exemplu, recruții au fost printre cei uciși pe nava amiral a Flotei Mării Negre a Rusiei, Moskva, când a fost scufundată în aprilie.

Informațiile din presa rusă sugerează că unități cu recruți sunt deja trimise pentru a apăra granița Rusiei, acolo unde aceasta se învecinează cu regiunea Harkov a Ucrainei.

În special, mulți tineri sunt îngrijorați de controalele efectuate de poliție, care ar fi împuternicită să aducă civilii la biroul de înrolare. „Cunosc pe cineva căruia i s-a întâmplat asta acum câțiva ani”, a spus Alexander.

În timp ce decretul de mobilizare publicat miercuri după discursul televizat al lui Putin părea să ofere autorităților puterea de a înrola milioane de bărbați eligibili cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, ministrul Apărării, Serghei Șoigu, a precizat că doar 300.000 de rezerviști vor fi chemați la luptă.

Observatorii au subliniat că decretul de mobilizare parțială a fost scris pentru a fi cât se poate de vag.

„În realitate, Ministerul rus al Apărării va decide ce bărbați, unde și în ce cantități să trimită la război”, a postat avocatul pentru drepturile omului Pavel Cikov pe Telegram.

O lege adoptată marți de parlamentul Rusiei a introdus conceptele legale de „mobilizare, lege marțială și timp de război” și a impus pedepse lungi de închisoare pentru dezertori și pentru cei care se predau „voluntar”.

Între timp, ​un bilet de avion de la Moscova la Dubai ar fi ajuns să coste și un milion de ruble, adică 16.600 de euro, potrivit unui screenshot de pe un site de vânzare de bilete de avion, care a circulat miercuri în Rusia pe Telegram și WhatsApp.

În mod normal, un bilet de avion Moscova-Dubai poate să fie cumpărat cu un preț de până în 1.000 de euro, dus- întors, potrivit celor care fac în mod regulat această cursă. După anunțul lui Putin de miercuri dimineață referitor la mobilizarea parțială a rezerviștilor, prețul biletelor de avion a explodat.

De exemplu, FlyDubai nu mai are nicio cursă pentru aceste zile pentru Dubai. Primele zboruri pentru care se mai găsesc bilete încep din 26 septembrie și 27 septembrie și costă peste 3.000 de dolari, doar dus.

