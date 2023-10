Israelul își retrage reprezentanții diplomatici din Turcia

"Având în vedere declarațiile grave venite din Turcia, am ordonat întoarcerea reprezentanților diplomatici pentru a efectua o reevaluare a relațiilor dintre Israel și Turcia", a scris Cohen pe platforma X.

Given the grave statements coming from Turkey, I have ordered the return of diplomatic representatives there in order to conduct a reevaluation of the relations between Israel and Turkey.

Erdogan și partidul său au chemat la un miting de susținere a cauzei palestiniene.

Liderul de la Ankara a cerut Israelului să înceteze imediat ceea ce el numește "nebunie". Erdogan este cel care zilele acestea i-a numit pe teroriști "luptători pentru libertate".

"Reiterez că Hamas nu este o organizație teroristă. Israelul a fost foarte jignit de acest lucru. (...) Israelul este un ocupant, Erdoğan vorbește clar pentru că Turcia nu vă datorează nimic", a declarat sâmbătă președintele Turciei, la mitingul desfășurat în Istanbul.

