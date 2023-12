Israelul își intensifică operațiunile în sudul Fâșiei Gaza. Civilii primesc apeluri de evacuare. Medic: Cei mai mulți pacienți sunt femei, copii, bătrâni. Situația e gravă

Potrivit reprezentanților agenției UNICEF, în sudul Fâșiei Gaza au loc cele mai intense raiduri aeriene de până acum - în medie unul la zece minute.

Forțele israeliene afirma ca au în vizor 400 de ținte. Șoseaua principala care leagă nordul de sudul teritoriului este teatru de război.

În principiu sunt vizați lideri Hamas și teroriști care folosesc în continuare practica amestecului printre civili - considerata crima de război de legile internaționale.

O cincime din populația din zona orașului Khan Iounis este sub avertismente de evacuare.

Jumătate dintre spitale nu mai funcționează, iar cele încă deschise sunt depășite, cu și de trei ori mai mulți pacienți decât pot admite.

Organizația Mondială a Sănătății afirmă că un alt spital, Nasser, este într-o situație catastrofală.

Dr. Muhammad Ahmed Al-Quadr, medic de urgenţă, Complexul Medical Nasser: Primim cazuri de răni grave care necesită amputări, Neurochirurgie, intervenții generale. Mai ales în ultimele patru zile cele mai multe cazuri au ajuns la chirurgie generală, neurochirurgie, iar alte cazuri au fost transferate la Spitalul European pentru intervenții. Cei mai mulți pacienți sunt femei, copii, bătrâni. Nu vin cazuri de răni ușoare. Situația e gravă.

Potrivit Crucii Roșii, spitalul European din Khan Younis are peste 360 de cazuri pe lista de intervenții chirurgicale - și aceasta crește. 6-7 mii de oameni s-au refugiat aici.

Preşedinta Crucii Roşii Internaţionale, Mirijana Spoljaric: Tocmai am vizitat Spitalul European din Gaza și ce am văzut e dincolo de ce ar putea descrie cineva. M-au șocat cel mai mult copiii cu răni atroce, care în același timp și-au pierdut și părinții, nu are cine să aibă grijă de ei.

Nicio veste deocamdată despre cei peste 130 de ostatici luați de Hamas. Operațiunile israeliene continuă și în alte părți - în sudul Libanului armata afirmă că a atacat poziții ale grupării teroriste Hezbollah, care lansa de acolo rachete. Iar în Cisiordania, cel puțin un palestinian a fost ucis într-un raid asupra unei tabere de refugiați.

ŞTIRILE ZILEI