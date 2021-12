Israelul autorizează de urgenţă pastila anti-COVID-19 fabricată de Pfizer

Pastila care împiedică transmiterea COVID-19

Este de aşteptat ca prima livrare a acestui medicament să ajungă în Israel miercuri, a informat Ministerul Sănătăţii din Israel într-un comunicat de presă.



Administraţia Medicamentelor şi Alimentelor din SUA (FDA) a aprobat miercurea trecută folosirea Paxlovid, primul tratament care poate fi administrat la domiciliu şi care se aşteaptă să fie eficient şi împotriva variantei Omicron.



Pastila, administrată sub formă de comprimate, este destinată pacienţilor cu forme uşoare şi până la moderate, în primele trei zile de la apariţia simptomelor.



Tratamentul complet include o pastilă la fiecare 12 ore timp de cinci zile. În fazele doi şi trei ale testelor clinice s-a demonstrat că Paxlovid reduce simptomele grave, spitalizarea şi riscul de deces în 89% din cazuri, atunci când pacienţii primesc medicaţia în fazele incipiente.



Potrivit datelor furnizate de Pfizer, eficienţa pastilei nu ar trebui să fie afectată de apariţia noilor variante, inclusiv a variantei Omicron.



Premierul israelian Naftali Bennett a declarat în noiembrie că a semnat un acord cu Pfizer pentru achiziţionarea rapidă a medicamentului atunci când acesta va primi aprobarea FDA, iar guvernul israelian are încredere că pastila va fi eficientă în a ţine sub control al cincilea val al pandemiei.



Israelul a fost una dintre primele ţări din lume care a semnat un acord cu Pfizer pentru achiziţionarea vaccinului anticoronavirus, ceea ce a făcut ca acest stat să fie printre primele din lume care şi-a vaccinat cu schema completă cea mai mare parte a populaţiei.



Circa şase milioane de persoane au primit în Israel schema completă de vaccinare şi peste patru milioane au deja şi cea de-a treia doză (booster), pe care ţara a început să o aplice în vară.

Sursă: Agerpres

