Opoziția din Israel a dat mâna pentru formarea guvernului EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Era aproape de miezul nopții când Yair Lapid, liderul principalei formațiuni de opoziție, partidul de centru Yesh Atid a anunțat formarea unei coaliții de guvernare.

Imaginea semnării acordului difuzată de presă a făcut deja istorie pentru că prezintă o situație fără precedent: la aceeași masă stau liderul ultranaționaliștilor israelieni și cel al partidului arab.

Anunțul formarii unui guvern a fost primit cu bucurie de israelienii aflați în stradă, majoritatea contestatari ai lui Netanyahu și care de multe luni îi cer demisia.

Potrivit acordului șefia guvernului va fi rotativă, iar primul care o va deține până în august 2023 este Naftali Bennett, liderul partidului naționalist Yamina. Milionarul de 49 de ani este politician cu state vechi, a fost în două rânduri ministru, cel mai recent al apărării, este un susținător al coloniilor evreiești din teritorii și consideră ideea unui stat palestinian drept o sinucidere pentru Israel. Ca să devină premier are însă nevoie de votul Parlamentului.

Coaliția de opt partide are o majoritate fragilă iar până la votul în Knesset, Netanyahu și partidul sau Likud, care are cele mai multe locuri încă mai are timp să întoarcă lucrurile în favoarea sa.

Netanyahu created the new government that’s poised to replace him - My ⁦@haaretzcom⁩ analysis https://t.co/L5wOtdTi6a — Anshel Pfeffer אנשיל פפר (@AnshelPfeffer) June 3, 2021

ŞTIRILE ZILEI