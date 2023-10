Israelul afirmă că a ucis terorişti într-un atac aerian asupra moscheii din Jenin, Cisiordania, folosită de Hamas drept centru de comandă

"Armata a efectuat un atac aerian asupra unui complex terorist aparţinând agenţilor Hamas şi Jihadului Islamic, care au fost responsabili pentru mai multe atacuri teroriste în ultimele luni şi care plănuiau un alt atac terorist iminent", a spus armata israeliană într-un comunicat de presă.

Moscheea este situată în tabăra de refugiaţi palestinieni din Jenin. Jenin este considerată o fortăreaţă a militanţilor palestinieni, vizată frecvent de raidurile armatei israeliene.

Potrivit armatei israeliene, care a desfăşurat operaţiunea împreună cu serviciul intern de informaţii israelian, moscheea servea drept "centru de comandă pentru planificarea viitoarelor atacuri" şi "bază pentru efectuarea acestora".

The IDF & ISA just conducted an aerial strike on a Hamas and Islamic Jihad terrorist compound in the Al-Ansar Mosque in Jenin.



Recent IDF intel revealed that the Mosque was used as a command center to plan and execute terrorist attacks against civilians. pic.twitter.com/gQfyv6wUAV