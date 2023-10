Israelul a răspuns atacului Hamas cu lovituri aeriene, peste 250 de locuitori din Gaza au fost uciși și cel puțin 1.000 răniți

ACTUALIZARE Solidaritate cu Israel - Poarta Brandenburg, iluminată în culorile Israelului. Turnul Eiffel, stins mai devreme decât de obicei duminică seara

ACTUALIZARE Artileria israeliană a lovit sudul Libanului duminică, ca răspuns la un tir provenit din această zonă, a anunţat armata israeliană într-un comunicat.

ACTUALIZARE Cel puțin 256 de palestinieni au fost uciși în Gaza în atacurile israeliene din ultimele 20 de ore, printre ei numărându-se și 20 de copii, potrivit ministrului Sănătății palestinian, citat de jurnalista-activistă Maha Hussaini, într-o postare pe Twitter:

At least 256 Palestinians in Gaza have been killed in 20 hours of Israeli shelling, including 20 children, according to the Palestinian ministry of health. pic.twitter.com/BbOOYJsrim