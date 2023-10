Israelul a răspuns atacului Hamas cu lovituri aeriene, peste 250 de locuitori din Gaza au fost uciși și cel puțin 1.000 răniți. Armata a anunţat că evacuează aşezări israeliene din zona de frontieră

ACTUALIZARE 100 de civili și soldați israelieni ar fi fost răpiți, potrivit Ambasadei Israelului din SUA

ACTUALIZARE Armata israeliană a anunţat că evacuează aşezări israeliene din zona de frontieră cu Gaza, informează duminică agenţia DPA. Mii de oameni urmează să fie duşi în alte locuri din Israel, a precizat duminică purtătorul de cuvânt al armatei israeliene Richard Hecht. Armata a declarat drept zonă restricţionată zona din jurul fâşiei de coastă. Încă opt puncte au rămas în sudul Israelului unde armata căuta posibili atacatori, a spus Hecht. Gardul cu Fâşia Gaza a fost spart în 29 de puncte, toate acestea fiind acum sub control. Potenţialii noi atacatori sunt atacaţi din aer în aceste puncte, potrivit lui Hecht.

ACTUALIZARE Hezbollahul îşi asumă responsabilitatea pentru tirurile de rachetă trase spre nordul Israelului

ACTUALIZARE Solidaritate cu Israel - Poarta Brandenburg, iluminată în culorile Israelului. Turnul Eiffel, stins mai devreme decât de obicei duminică seara

ACTUALIZARE Artileria israeliană a lovit sudul Libanului duminică, ca răspuns la un tir provenit din această zonă, a anunţat armata israeliană într-un comunicat.

ACTUALIZARE Armata israeliană a recăpătat controlul asupra unei secții de poliție de lângă granița cu Fâșia Gaza, care fusese capturată de militanții palestinieni, anunță BBC News. Hamas s-a infiltrat sâmbătă în orașul Sderot și a luat cu asalt secția de poliție. În urma operațiunii poliției israeliene, 10 militanți au fost uciși în operațiune, a informat Times of Israel, citându-l pe comandantul poliției de frontieră Amir Cohen.

ACTUALIZARE Cel puțin 256 de palestinieni au fost uciși în Gaza în atacurile israeliene din ultimele 20 de ore, printre ei numărându-se și 20 de copii, potrivit ministrului Sănătății palestinian, citat de jurnalista-activistă Maha Hussaini, într-o postare pe Twitter:

