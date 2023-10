Israelienii își caută rudele dispărute. Unii au obținut înregistrări de pe rețelele de mesagerie cu cei răpiți de teroriști. Probe ADN pentru a facilita identificarea. Ipoteze privind modul în care a fost declanșat atacul

Flăcări uriașe au luminat cerul Fâșiei Gaza. Forțele israeliene au lansat lovituri aeriene foarte puternice în adâncimea teritoriului palestinian.

Bombardamentele sunt răspunsul israelian la atacul Hamas de sâmbătă și au fost continuate duminică.

Hamas a lansat noi valuri de rachete către Israel. Unele au trecut de celebrul sistem antiaerian Iron Dome și au explodat în localități, inclusiv la Tel Aviv.

"Am intrat în camera de siguranţă, am închis uşa de siguranţă, apoi am auzit o explozie puternică. Ne-am dat seama că a lovit ceva din apropiere. Clădirea s-a zguduit puţin. După câteva minute, când ne-am dat seama că lucrurile s-au calmat, am ieşit şi am văzut imobilul din spatele meu cum fumega, erau şi ceva flăcări şi oameni care se adunau aici."

"Eram foarte speriaţi şi şocaţi. Am mers în adăpost. După scurt timp, s-a auzit un zgomot puternic. După 30 de minute am ieşit şi am văzut că geamurile maşinilor şi ale caselor erau sparte."

O problemă urgentă acum pentru israelieni este să afle câte persoane au fost răpite şi să le salveze. Rudele celor dispăruți au mers la o secție de poliție din Tel Aviv pentru a dona probe de ADN, în speranța că își vor găsi persoanele răpite de Hamas.

Rachel Mualem, mama tinerei dispărute Maayan Mualem: "Era la o petrecere cu prietenii. După ce au început împuşcăturile, s-au urcat într-o maşină şi au plecat. Dar ea a fost rănită. Au tras spre maşină şi ea a fost rănită în spate. Ştim că a fost în ambulanţa 208 dar nu ştim unde este acum. Este ultima informaţie pe care o avem."

Mor Strikovski, fiica lui Marcelle Freilich, 63 de ani: "Am venit să anunţ despre mama mea, a fost răpită de Hamas. Am o înregistrare video, cineva mi-a trimis-o pe Telegram. A fost răpită împreună cu soţul ei şi doi vecini."

Deși autoritățile israeliene nu au furnizat explicații despre cum forțele de securitate au fost luate prin surprindere de Hamas, televiziunea arabă Al Jazeera a transmis o informație interesantă.

Al Jazeera susține că, puțin înainte de atacul Hamas, echipamentele israeliene de supraveghere au fost bruiate.

Poate și acest lucru ar fi trebuit să declanșeze alarma.

Israelul are probleme și în nord. Gruparea pro-iraniană Hezbollah a deschis un al doilea front, lansând un baraj de mortiere din Liban.

Armata israeliană a ripostat.

Ali Fares, vânător, Liban: "Eram la vânătoare şi am auzit sunet de rachete. Apoi inamicul (Israelul, n.r.) a răspuns. A bombardat satele şi această zonă. Încă bombardează."

Militanții islamiști au vizat 3 avanposturi ale Forțelor de Apărare.

Acțiunile Hezbollah creează o problemă suplimentară pentru armata israeliană care, totuși, este pregătită să lupte pe mai multe fronturi.

Hezbollah, care controlează sudul Libanului, a anunțat că este în contact cu Hamas, iar atacul acestei organizații este un mesaj și pentru cei care vor să facă pace cu Israelul. Este o aluzie la Arabia Saudită.

Jon Alterman, analist politic: "Negocierile de pace vor fi suspendate câteva săptămâni sau luni. Există o simpatie uriaşă în lumea arabă pentru palestinieni. Dar israelienii au alte proiecte. Ce se va întâmpla va fi să vedeţi că toţi israelienii vor acţiona împreună ca să salveze ostaticii, dar şi să îi dea o lecţie grupării Hamas."

Un alt incident a avut loc în Egipt. Doi israelieni au fost împușcați de un polițist egiptean.

Tancuri israeliene s-au deplasat spre frontiera cu Libanul. Cele două incidente par să semnalizeze că în scurt timp conflictul se va extinde.

ŞTIRILE ZILEI