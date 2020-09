Israel, Emiratele Arabe Unite şi Bahrein au semnat la Casa Albă acorduri istorice de normalizare a relaţiilor

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a semnat la Casa Albă acorduri bilaterale cu ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite, şeicul Abdallah bin Zayed Al-Nahyan, şi cel al Bahrein, Abdel Latif al-Zayani.

Cei trei responsabili şi preşedintele american au semnat, de asemenea, o declaraţie comună.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că acordurile de normalizare cu Emiratele Arabe Unite (EAU) şi Bahrein "pot pune capăt o dată pentru totdeauna conflictului arabo-israelian", relatează dpa.

La rândul său, președintele SUA, Donald Trump, a precizat că "cinci sau şase" noi ţări arabe se pregătesc să încheie acorduri de normalizare a relaţiilor lor cu Israel după Emiratele Arabe Unite şi Bahrein.

Ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite (EAU) Abdullah Zayed Al Nahyan a declarat că normalizarea relaţiilor cu Israel va permite EAU să continuă să-i sprijine pe palestinieni în formarea unui stat independent, în timp ce omologul său din Bahrein a numit acordul un "pas istoric", relatează dpa.

