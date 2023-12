Hamas a anunţat că nu va mai face schimburi de prizonieri până la încheierea războiului

Saleh Al-Arouri, adjunct al şefului grupării islamiste palestiniene, a declarat televiziunii Al Jazeera că ostaticii pe care îi mai deţine Hamas în Fâşia Gaza sunt doar militari israelieni şi civili care au satisfăcut stagiul militar în forţele armate ale Israelului.

Tot sâmbătă, premierul israelian Benjamin Netanyahu declarase că negocierile din Qatar pentru un nou armistiţiu în Gaza au ajuns într-un impas, iar negociatorii israelieni vor reveni în ţară. Din ordinul prim-ministrului, şeful Mossad (serviciul de informaţii externe al Israelului) David Barnea a dat instrucţiuni echipei sale să părăsească emiratul.

