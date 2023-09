Isărescu: Dezechilibrul fiscal-bugetar, principala noastră problemă. Măsurile pe care Guvernul le va anunţa vor trebui să păstreze coeziunea socială

Mugur Isărescu

"Dezechilibrul fiscal-bugetar al României este în mod categoric şi recunoscut ca fiind principala problemă pe care o avem în prezent de rezolvat. Şi avem şi o presiune a timpului. Bineînţeles că nu este numai o chestiune, să spunem financiară sau fiscală, ca să o apropii de subiect, are o componentă de stabilitate politică - Guvernul trebuie să asigure în acelaşi timp stabilitatea politică. Are şi o componentă de coeziune socială. Măsurile pe care Guvernul le va lua, probabil le va anunţa săptămâna viitoare, vor trebui să păstreze coeziunea socială, să pregătească ţara pentru anul viitor de alegeri. Şi, bineînţeles, are componenta de stabilitate financiară, fiscală, bugetară. Cum se vor îmbina toate aceste lucruri? E, asta este arta Guvernului! Banca Naţională a anunţat în urmă cu mai multe luni că noi sprijinim orice soluţie va ieşi din această dezbatere, care are componentă politică şi care îmbină toate cele trei sau patru aspecte", a spus Isărescu.



Guvernatorul BNR a afirmat că instituţia găzduieşte dezbateri pentru că acestea sunt cel mai important laborator al economiştilor.



"O ultimă remarcă: m-am uitat în viteză, nu am avut timp până acum, peste acest studiu. Păi, aşa ceva sau de aşa ceva avem nevoie, un studiu cu cifre. Constat cu regret că multe dintre dezbaterile care au loc pe problema reformei fiscale, indiferent cum se numeşte, se fac fără cifre. Păi n-avem cum să discutăm fără cifre. Într-adevăr, problema şi soluţia va fi politică, dar baza trebuie să o constituie datele, cifrele, cu ele trebuie să lucrăm", a adăugat acesta.



Mugur Isărescu a participat, vineri, la evenimentul de lansare "The Tax Institute", primul think tank dedicat fiscalităţii, în incinta Băncii Naţionale a României. Cu această ocazie, s-a lansat primul studiu realizat de specialiştii The Tax Institute, intitulat "Modificările Noului Cod Fiscal: Inventar şi impact (2015 - 2023)".

ŞTIRILE ZILEI