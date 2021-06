Irina Mateescu, moașă licențiată, despre prezența tatălui la naștere: Dacă femeia se simte susținută, încrezătoare, experiența nașterii e mult mai plăcută

”Nu e o măsură care se poate implementa de mâine, peste tot, și criteriile chiar spun asta: în condițiile spitalului, în condițiile în care acel spital poate oferi intimitate celor care nasc. Dacă o sală de travaliu este comun, nu putem avea 4-5 tați acolo”, a precizat Irina Mateescu.

Moașa a adăugat că măsura nu se referă explicit la prezența taților la naștere, ci la persoana desemnată de mamă să o însoțească.

”Este despre cine anume e desemnat de gravidă să o însoțească la naștere. Poate fi o prietenă care deja a născut și are o experiență pozitivă ca să poată încuraja. Poate fi mama gravidei sau pe oricine dorește Femeia care naște cu o persoană de sprijin, și asta ne spun studiile, are rezultate mai bune. Pentru că o naștere este guvernată de hormoni și hormonii de emoții. Dacă femeia se simte susținută, încrezătoare, experiența ei e mult mai plăcută, își alăptează copilul, are risc mai mic de depresie și naște mai ușor”, a menționat Irina Mateescu.

Ministerul Sănătăţii a anunțat că accesul taţilor sau a oricărei persoane de sprijin pentru gravidă, la naşteri, va fi posibilă cu respectarea anumitor condiţii sanitare. Persoana trebuie să fie clinic sănătoasă, să nu prezinte semne clinice de infecție respiratorie acută și să îndeplinească una dintre următoarele condiții: să fie vaccinată anti-COVID-19 și să aibă cel puțin 10 zile de la vaccinarea completă; să aibă un test RT-PCR negativ efectuat cu cel mult 72 de ore înainte sau să fi trecut prin infecția SARS-CoV-2 și nu au trecut mai mult de 90 de zile de la confirmare.

