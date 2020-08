Irina Begu a fost învinsă de Kvitova în primul tur la US Open

Jucătoarea de tenis Irina Begu a fost învinsă de cehoaica Petra Kvitova, a şasea favorită, cu 6-3, 6-2, în prima rundă a turneului US Open, care se desfăşoară la arenele Flushing Meadows din New York.

Irina Begu

Kvitova (30 ani, 12 WTA) a avut nevoie de doar 62 minute pentru a se impune.



Petra Kvitova are acum 5-0 în meciurile directe cu Begu (30 ani, 73 WTA). Irina a câștigat un singur set în aceste partide, în 2018, la Sankt Petersburg.



Begu s-a ales cu 61.000 de dolari şi cu 10 puncte WTA.



Alte trei românce se află pe tabloul principal de simplu la turneul de Mare Şlem: Mihaela Buzărnescu, Patricia Ţig, Sorana Cîrstea.



Buzărnescu (32 ani, 122 WTA) va primi în primul tur replica americancei Sloane Stephens (27 ani, 39 WTA), cap de serie numărul 26. Mihaela nu a mai înfruntat-o până acum pe Stephens, campioană la US Open în 2017.



Patricia Ţig (26 ani, 88 WTA) va juca în primul meci cu japoneza Kurumi Nara (28 ani, 142 WTA), care a câştigat ambele confruntări, desfăşurate în 2016.



Cea de-a patra reprezentantă a României la ediţia din acest an a turneului newyorkez, Sorana Cîrstea (30 ani, 75 WTA), o va înfrunta pe Christina McHale, o americancă de 28 de ani, aflată pe locul 90 în lume. McHale are 2-1 în meciurile directe cu Cîrstea, care s-a impus în ultimul meci, din 2017.

Sursa: Agerpres

