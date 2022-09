„Iranul se ridică, acum este rândul nostru" | Talibanii din Afganistan dispersează cu focuri de armă o manifestaţie pentru susţinerea femeilor iraniene

Cu strigăte „Femeie, Viaţă, Libertate” circa 25 de femei afgane au manifestat timp de aproximativ 15 minute pe drumul din faţa ambasadei iraniene, înainte de a fi dispersate de focuri de armă trase în aer de talibanii postaţi în faţa clădirii.

De asemenea, talibanii au încercat să le lovească pe manifestante cu patul armei.

„Iranul se ridică, acum este rândul nostru", "Din Kabul până în Iran, spuneţi nu dictaturii!”, au scandat de asemenea protestatarele, din spatele pancartelor pe care talibanii le-au smuls din mâinile lor.

Femeile, dintre care unele şi-au ascuns faţa în spatele ochelarilor de soare şi a unor măşti sanitare, au adunat resturile pancartelor pentru a face din ele ghemotoace din hârtie şi a le arunca în direcţia talibanilor.

Talibanii au ordonat de asemenea jurnaliştilor prezenţi la faţa locului să şteargă înregistrările video şi fotografiile de la manifestaţie.

Manifestaţii au loc în fiecare seară în Iran, începând cu 16 septembrie, data la care tânăra Mahsa Amini a murit la spital, la trei zile după ce a fost arestată la Teheran pentru nerespectarea codului vestimentar strict pentru femeile din Republica Islamică Iran, care trebuie să-şi acopere părul în public.

