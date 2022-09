Iran: Noi proteste în Teheran după moartea tinerei arestate pentru că purta haine necorespunzătoare

În înregistrări video (verificate de AFP) postate pe reţelele de socializare poate fi văzut un bărbat în uniformă militară trăgând în demonstranţi, al căror număr este necunoscut, în regiunea Shahr-e Rey din în sudul capitalei iraniene. În alte înregistrări pot fi văzuţi protestatari care aleargă în faţa hotelului Park Royal din nordul Teheranului pe o stradă în care au avut loc scene de haos şi mai multe incendii de stradă localizate şi se aud opt împuşcături a căror origine nu este clară.

Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, a fost arestată pe 13 septembrie la Teheran pentru că purta haine necorespunzătoare de către poliţia morală, însărcinată cu aplicarea codului vestimentar. Moartea sa în spital, trei zile mai târziu, a declanşat demonstraţii nocturne în principalele oraşe ale Iranului, inclusiv în capitala Teheran.

Anti-government protests continue in #Iran. People took to the streets after the death of activist Mahsa Amini, detained by the local "morality police " for allegedly violating hijab rules.



The protests have spread to almost every city in the country.

1/3 pic.twitter.com/UMAgFVT4bS