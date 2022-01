IPJ Timiş a deschis dosar penal după ce membri AUR au intrat în Primăria Timişoara. George Simion: Ce a spus Dominic Fritz e o minciună sfruntată

ACTUALIZARE "Ce a spus Dominic Fritz (primarul Timişoarei - n.r.) e o minciună sfruntată. Oamenii aceia nu erau aduşi cu autocarul, nu avem nicio legătură cu Noua Dreaptă, care avea un protest la jumate de oră după. (...) Nu s-a comis niciun act de violenţă, noi am intrat în Primăria Timişoarei fără să vină vreun poliţist local sau vreo altă autoritate să ne întrebe ceva. Nici de certificat, nici ce vrem", potrivit Agerpres.

El a adăugat că abia când a ajuns la etajul I al instituţiei, a fost interpelat de o persoană, care nu s-a recomandat şi căreia i-a spus scopul vizitei, acela de a obţine o audienţă pentru o persoană care nu ar fi reuşit să facă acest lucru de o lună şi jumătate.

"Abia când am ajuns la etajul I, a venit un domn care nu s-a recomandat - aflăm din postarea domnului Fritz că ar fi managerul oraşului - şi am cerut ceea ce voiam de la început, o audienţă pentru Ioan Bânciu, a cărui soţie a fost ucisă de dictatura lui Ceauşescu, care de o lună şi jumătate nu este primit în audienţă. Nici el, nici alţi timişoreni, de domnul Fritz sau de un viceprimar. Asta am cerut, nu s-a comis nicio violenţă. O să pun, pe pagina mea de Facebook, imaginile de acolo", a susţinut Simion.

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz (USR), a declarat vineri că "o bandă de membri şi simpatizanţi ai AUR, în frunte cu George Simion", au pătruns ilegal în sediul primăriei ''prin forţă fizică'', cu scopul de a crea "haos şi panică în instituţie şi printre timişorenii" care se aflau în sediu.

ACTUALIZARE Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, a fost întocmit un dosar penal pentru violarea sediului profesional, în care se efectuează cercetări sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara.

”O bandă de membri și simpatizanți AUR, în frunte cu George Simion, aduși la Timișoara cu autocarul, împreună cu organizația Noua Dreaptă din Mehedinți, au pătruns în mod ilegal în sediul Primăriei, prin forță fizică. Scopul acestor bande a fost să creeze haos și panică în instituție și printre timișorenii care aveau treburi legitime de rezolvat la Primărie”, a scris Fritz pe Facebook.

Edilul a spus că ”este inadmisibil că Jandarmeria și Poliția Locală au asistat impotente la acest act violent. Asaltul bandelor lui George Simion asupra instituțiilor democratice ale statului, prin tupeu și intimidare, nu are legătură cu libertatea de exprimare și ne oferă o pre-vizionare a ceea ce se poate întâmpla cu România, dacă rămânem impasibili la acest fenomen”.

”Accept dreptul oricui de a protesta atât timp cât acest lucru se desfășoară pașnic, fără a pătrunde, prin violență, în Primăria Timișoara, în oricare altă primărie din țară, în instituțiile statului. Cer instituțiilor abilitate să îi identifice pe cei care au încălcat legea și să îi sancționeze pentru a preveni repetarea acestui act, în altă parte”, a adăugat primarul TImișoarei.

Dominic Fritz spune că a declanșat o anchetă la Poliția Locală, pentru a afla de ce forțele de ordine au permis acțiunea de azi, și se așteaptă și ca Jandarmeria să-și verifice procedurile.

”De asemenea, partidele aflate la guvernare, PSD și PNL, au datoria să condamne politic ceea ce s-a întâmplat în Timișoara. Un lucru să fie clar: pe mine nu mă intimidează aceste violențe anti-democratice. Doar îmi întăresc convingerea că trebuie să luptăm, mai mult decât oricând, pentru valorile noastre. Timișoara este și va rămâne un oraș al respectului și bunului simț, multicultural și deschis, unde xenofobia și violența anarhică nu au ce căuta”, a mai spus primarul.

