Ionuț Moșteanu: Am trimis o propunere de text a moțiunii lui George Simion. Răul cel mai mare în acest moment este ca Florin Cîțu să rămână la Palatul Victoria

La USR a avut loc o ședință, înaintea Comitetului Politic Naţional USR PLUS, anunțat de Iulian Bulai pentru ora 15.00. După ședință, Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS și liderul deputaților alianței, a declarat că a trimis un text al moțiunii de cenzură lui George Simion, iar miniștrii USR PLUS nu vor participa la ședința coaliției.

Ionuț Moșteanu

USR PLUS are cele 80 de semnături pentru depunerea unei moţiuni de cenzură şi a trimis o propunere de text către co-preşedintele AUR, George Simion, a anunţat vineri liderul deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu.

"Am avut o şedinţă cu colegii parlamentari USR PLUS, în prezenţa celor doi copreşedinţi ai partidului. (...) Toţi parlamentarii sunt solidari, am aici lista cu cele 80 de semnături pentru depunerea moţiunii. Am lucrat pe textul moţiunii, am trimis o propunere de text către George Simion, lucrăm în continuare (...) şi în cursul acestei după amieze vom avea textul finalizat", a declarat Moşteanu, la Parlament.

Declarații Ionuț Moșteanu:

Am avut o ședință cu colegii parlamentari în prezența celor doi co-președinți

Toți parlamentarii sunt solidari, am lista cu cele 80 de semnături pentru depunerea moțiunii

Am trimis o propunere de text către George Simion, lucrăm în continuare, așteptăm să vedem ce observații mai sunt și urmează să fie finalizat

N-am fi vrut să ajungem în această situație de criză în care premierul a aruncat țara

La 18:00 este programată o întâlnire de coaliție

În funcție de ce se întâmplă în ședință, suntem pregătiți în orice moment să depunem moțiunea.

Eu sper să nu ajungem acolo și să găsim înțelepciune la premierul Cîțu

Fac apel la premier și ministrul Lucian Bode să renunțe la practicile PSD-iste în domeniul Justiției

Vor să împingă cu orice preț acest program Anghel Saligny, neconstituțional și ilegal, pentru campania internă din PNL.

Florin Cîțu folosește fotoliul de la Palatul Victoria pentru campania internă

Miniștrii USR PLUS nu vor participa azi la ședința de guvern

Întrebat dacă premierul demite miniștrii USR: Eu cred ca n-are curaj

Zilele lui Florin Cîțu la Palatul Victoria sunt numărate în acest moment

Au fost discuții informale cu PSD

Cel care a făcut ce nu trebuia făcut și a dovedit că nu e pregătit pentru poziția pe care o ocupă e Florin Cîțu

Președintele Iohannis ar fi trebuit să joace un rol activ zilele astea în găsirea unei solutii de echilibru si in medierea acestei situații

Singurul care e vinovat e Florin Cîțu, a dovedit că nu-și respectă partenerii de coaliție

Răul cel mai mare în acest moment este să rămână la Palatul Victoria Florin Cîțu

În acest moment, conjunctural, avem același interes cu AUR

ŞTIRILE ZILEI