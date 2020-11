Ionel Dancă: A fost aprobată OUG privind desfăşurarea de către studenţii la Medicină a activităţii de voluntariat în spitale COVID

Voluntariat pentru covid

ACTUALIZARE "Pentru a întări eforturile de combatere a răspândirii COVID-19 şi pentru a ajuta personalul aflat de mai bine nouă luni în prima linie în lupta aceasta cu COVID-19, a fost adoptată în forma finală ordonanţa de urgenţă care permite desfăşurarea activităţilor de voluntariat de către studenţii din anii terminali ai facultăţilor de medicină, respectiv anii 4, 5 şi 6, precum şi anii 3 şi 4 de asistenţă medicală în unităţi sanitare implicate în efortul de limitare a răspândirii infecţiilor cu coronavirus", a anunţat Ionel Dancă, la Palatul Victoria.

Ionel Dancă a explicat că, sub coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, universităţile de profil centralizează solicitările studenţilor care doresc să desfăşoare activităţi de voluntariat în perioada următoare.

"Acestea sunt transmise către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, care face redistribuirea acestor solicitări către unităţile sanitare care au cea mai mare nevoie. Această activitate de voluntariat este premiată cu 2.500 de lei pe lună pentru cei care se înscriu în acest program", a precizat Dancă.

ACTUALIZARE Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat miercuri că proiectul de ordonanţă de urgenţă referitor la implicarea studenţilor de la facultăţile de medicină în tratarea bolnavilor de COVID este pregătită pentru adoptare, relatează Agerpres.

"Ordonanţa este gata pentru adoptare astăzi. Noi, de altfel, în colaborare cu universităţile, am început să creăm listele, deci au început universităţile să creeze listele. În secunda în care este publicată, o să începem să preluăm studenţii care s-au înscris şi să îi repartizăm. (...) Nu am aşteptat adoptarea, ştiind că a fost în primă lectură şi am început deja să ne mobilizăm. Când se publică, sperăm mâine, deja începem să o implementăm", a afirmat Raed Arafat în şedinţa de guvern, întrebat de premier despre proiectul de OUG privind implicarea studenţilor de la facultăţile de medicină din anii terminali în activitatea de tratare a pacienţilor COVID.

Şeful DSU a confirmat că proiectul de act normativ are toate avizele obţinute, inclusiv de la "CES şi de la Consiliul Legislativ".

În completare, prim-ministrul i-a transmis că va trebui să existe o comunicare bine gândită cu studenţii care se vor implica în acest program.

"Chiar apreciez în mod deosebit această iniţiativă şi, într-un fel, studenţii pot să dea şi ei un exemplu pentru toţi. Oricine poate să facă ceva bun în această bătălie trebuie să intre alături de noi în această bătălie. (...) Să gândiţi foarte bine comunicarea, interacţiunea, modul de implicare a lor, activităţile efective în care se pot implica, astfel încât să avem o implicare a lor cât mai serioasă şi în acelaşi timp să simtă susţinerea şi aprecierea noastră pentru efortul pe care îl fac", a afirmat Orban.

