Ion Ştefan: Lucrările la stadioanele Steaua şi Arcul de Triumf - finalizate. Rapid va fi terminat în primăvara anului viitor

Stadionul Steaua

"Ghencea - realizat 98%, Arcul de Triumf - 98%, începem procedura de predare-primire, putem spune cu toată gura că am recuperat din timpul pierdut şi am finalizat aceste stadioane. În ceea ce priveşte stadionul Rapid, cred că în primăvară va fi gata. Stadionul Rapid are un stadiu fizic astăzi de aproximativ 60%, va fi finalizat în luna mai a anului viitor", a precizat Ştefan la o conferinţă de presă.

Potrivit ministrului, costul total pentru stadionul Steaua se ridică la 64 de milioane de euro, iar pentru Arcul de Triumf - la aproximativ 34 de milioane de euro.

