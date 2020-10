Ion Caramitru: Decizia de închidere a teatrelor - o măsură care trebuie luată ca atare. Ne pică foarte prost

Managerul TNB, Ion Caramitru / FOTO: Autor: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Ce pot să spun mai mult decât ce ne-au spus autorităţile şi, mai mult decât atât, faptul că această interdicţie apare după ce ea fusese teoretic anunţată de mai multă vreme, cum că dacă rata de infectare depăşeşte 1,5 la mia de locuitori, atunci vor urma interdicţii. Iată că a venit şi noi trebuie să ne supunem, nu avem încotro. Este, după părerea mea, o măsură care trebuie luată ca atare. Nouă ne pică foarte prost, nu numai ca artişti care nu pot să-şi practice meseria, cât şi ca instituţie care nu poate să-şi apropie publicul în continuare, să producă venituri proprii, care este una din obligaţiile sine qua non ale funcţionării noastre, şi dispariţia din ecuaţia zilnică a artei interpretative lasă urme greu de acoperit ulterior", a declarat Ion Caramitru pentru Agerpres.



El a afirmat că, în urma anunţului oficial, TNB va trebui să suspende 14 spectacole care erau programate pentru zilele următoare.



"Deocamdată, anunţul oficial de ieri spune că pe o săptămână, că săptămânal se va face o raportare. Deci, practic, săptămâna în curs noi va trebui să suspendăm 14 spectacole, fiindcă noi jucăm la mai multe săli în aceeaşi seară. Dacă în martie, când aveam programul făcut cu două luni înainte, a trebui să anulăm 144 de spectacole, nici mai mult, nici mai puţin, acum lucrurile sunt mai puţin dramatice era să zic, dar la fel de triste", a spus managerul TNB.



Caramitru a precizat că prezentarea spectacolelor în online nu este cea mai bună variantă pentru instituţia pe care o conduce, chiar dacă în această zonă TNB face înregistrări de calitate.



"Ceea ce s-a putut face în perioada anterioară, când nu s-a putut juca şi s-a folosit online-ul, ne spune mai totul despre cât de urmărită a fost zona aceasta. Nu a fost urmărită la modul ideal. Teatrul Naţional a reuşit câteva performanţe atunci. Am început cu Conferinţele Teatrului Naţional, care nu sunt purtătoare de drept de autor şi s-au dat aproape 70 de conferinţe ţinute de personalităţi de prim rang de-a lungul anilor, apoi am trecut la spectacole, spectacole care fie nu mai sunt în stagiune, fie au ani buni. (...) Nu cred că a avut un impact atât de mare încât să zicem că acum avem o şansă de a supravieţui prin online. Cred că nici nu ar trebui să existe chestia asta, în principiu", a mai declarat Ion Caramitru.



La Teatrul Naţional, a adăugat el, au fost foarte puţine cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19, dar şi acestea s-au rezolvat repede şi fără alte probleme.



"Până acum am avut în teatru - la atelierul de tâmplărie un caz sau două care s-au rezolvat, un electrician la un moment dat, au fost doi actori care au fost suspecţi, dar nu au avut. Până la acest moment, noi stăm relativ bine. Au fost câteva cazuri în zona televiziunii, dar în teatru, cel puţin din cunoştinţele mele, nu au fost multe cazuri. Ştiu că la un moment dat Opera a avut cazuri la balet, acum Opereta şi-a închis activitatea, şi cea de repetiţii, pentru că are două-trei cazuri în cor, şi a întrerupt două săptămâni activitatea, dar mai mult de atât nu ştiu", a subliniat Ion Caramitru.



Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anunţat că începând de miercuri restaurantele vor putea servi produse în interiorul clădirilor doar pentru persoanele care beneficiază şi de cazare în hotelurile sau pensiunile aferente. De asemenea, este interzisă activitatea sălilor de spectacole şi concerte, inclusiv a teatrelor şi cinematografelor.

