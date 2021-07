Iohannis: Prevenirea revenirii pandemiei de COVID-19 stă în vaccinare

Klaus Iohannis, despre vaccinare

"Sincer, nu cred că măsurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea da. Am trecut printr-un an şi jumătate de pandemie şi am repetat acest lucru de multe ori şi o să o repet şi acum. Ieşirea din pandemie şi prevenirea revenirii pandemiei, pentru că de asta vorbim acum, stă în vaccinare. La noi vaccinarea este posibilă, vaccinul este disponibil fără programare, fără niciun fel de birocraţie. Eu recomand în continuare fiecărui român să se vaccineze dacă nu doreşte să ajungă la spital. Atât de simplu este", a declarat şeful statului, vineri, înainte de participarea la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări de la Sofia.



Şeful statului a fost întrebat dacă România ar trebui să ia măsuri restrictive în contextul răspândirii variantei Delta, aşa cum, au început mai multe ţări europene.

