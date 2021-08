Iohannis: Ne aflăm în valul 4 al pandemiei de COVID-19. Efectele acestui val depind direct de gradul de vaccinare

Klaus Iohannis

"Ne aflăm în valul patru al pandemiei de COVID- 19 şi am ţinut să discut cu cei doi miniştri, pe de o parte despre gradul de pregătire a sistemului medical, iar pe de altă parte despre începerea noului an şcolar. Este cert, amploarea efectelor acestui val pandemic depinde direct de gradul de vaccinare a populaţiei României", a afirmat Klaus Iohannis, după şedinţa de lucru privind începerea noului an şcolar, cu ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, şi ministrul Educaţiei, Sorin-Mihai Cîmpeanu.

Preşedintele a lansat un apel la adresa părinţilor şi a cadrelor didactice să se vaccineze, precizând că, în acest fel, vor arăta că le pasă de şcoală şi de viitorul copiilor.

