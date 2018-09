Discursul președintelui Iohannis la începerea anului școlar EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Deschiderea anului școlar este întotdeauna plină de emoție, dar astăzi, aici, parcă trăim și mai intens acest moment", a subliniat președintele Klaus Iohannis la Colegiul Naţional "Horea, Cloşca şi Crişan" din Alba Iulia.

"În anul aniversar al Centenarului, la Alba Iulia, un loc-simbol al Marii Uniri de la 1918, nici nu se putea găsi un prilej mai potrivit de a marca împreună o nouă etapă din viața tinerilor noștri. Aici, unde în urmă cu 100 de ani a luat naștere o nouă Românie, noi încurajăm noile generații pe drumul educației, singurul care poate asigura un viitor prosper țării noastre", a declarat șeful statului.

Klaus Iohannis a amintit de circumstanțele sistemului educațional de acum 100 de ani. "Autoritățile nou formate au făcut din educația publică în limba română o prioritate, pentru că guvernanții acelor vremuri înțelegeau ceea ce ar trebui să conștientizăm cu toții: faptul că educația reprezintă temelia unei națiuni puternice, moderne și unite", a arătat el.

"Dacă, după Marea Unire, autoritățile și oamenii de cultură s-au mobilizat pentru a organiza un sistem educațional adecvat noii țări, ultimii ani nu au beneficiat de același nivel de consens sau de efort. Reformele au stat mai degrabă sub deviza 'un pas înainte și doi înapoi'. Acest lucru este total neproductiv, având în vedere că schimbările demografice, tehnologice și competiția economică globală ne obligă să fim inovatori și să ne adaptăm în permanență, inclusiv prin asigurarea unui proces educațional de calitate", a adăugat Iohannis.

"Întoarcerea la metode pedagogice practicate în trecut, oricât le-ar trezi unora un vag sentiment de liniște și nostalgie, nu este o soluție pentru o educație modernă. Avem și o meteahnă – numită reformita – care se manifestă foarte evident în domeniul educației. Nu putem obține, însă, rezultate bune atât timp cât legile sunt în continuare modificate mai des decât pot directorii, dascălii și părinții să se pună la curent", a continuat șeful statului.

În același context, Klaus Iohannis a subliniat că "a fi patriot înseamnă și a învăța de dragul cunoașterii și al împlinirii personale, și nu pentru diplomă, a lupta pentru instituții transparente și democratice, a respecta mediul înconjurător, a îndrăzni să ne punem în practică ideile antreprenoriale. Înseamnă să votăm, să facem voluntariat și, da, să luptăm pentru o viață mai bună pentru români, oriunde ne-am afla. Școala este unul dintre locurile în care acest patriotism se poate manifesta în cel mai elocvent mod posibil: aici se nasc ideile și se formează competențele care vor ajuta generațiile de mâine să transforme România centenară într-o țară pe deplin demnă de trecutul său".

În mesajul transmis în prima zi de școală, ministrul Educației, Valentin Popa, promite că vor fi majorate în săptămânile următoare bursele pentru elevii cuprinși în învățământul profesional și dual.

El a ținut să sublinieze că elevii claselor I-VI beneficiază de manuale noi din acest an școlar. "Mai mult, elevii vor avea manuale noi pentru 26 de discipline la care nu au existat manuscrise în ultimii 20 de ani".

Popa amintește că, pentru a-i susține pe tinerii de liceu din mediile defavorizate, Ministerul Educației a majorat ajutorul prevăzut în programul "Bani de liceu", iar absolvenții din mediul rural au putut candida, în premieră, pe locuri speciale în facultăți.

"Alături de colegii din Guvern, am depus toate eforturile pentru ca profesorii să primească, încă din luna martie 2018, salarii mai mari. În plus, am decis să fie plătiți și pentru munca extraordinară pe care o depun în organizarea olimpiadelor, iar pentru cadrele didactice implicate în organizarea examenelor naționale am majorat cu 60% sumele pe care le primesc pentru această activitate", arată ministrul în mesajul său.

Valentin Popa a reamintit că la catedră sunt, de anul acesta, 124 de dascăli care au obținut nota 10 la examenul de titularizare. Ei se alătură "multor altor profesori de 10 care activează deja în sistem".



Ministrul le-a mulțumit tuturor angajaților din învățământ pentru efortul lor "în conturarea unui sistem educațional de calitate".

"Vă asigur că vom investi în continuare în educație, astfel încât respectul și statutul nobil al profesorilor să fie reconfirmate în societate, iar elevii să beneficieze de un act educațional de calitate, în drumul lor spre performanță. Vă urez an școlar cu multe împliniri!", a conchis ministrul.

Ministrul Educaţiei, Valentin Popa, a participat la ceremonia de deschidere a noului an şcolar la Colegiul Naţional "Octavian Goga" din Miercurea Ciuc și la Şcoala Gimnazială "Márton Áron" din Sândominic (comuna Sândominic).

Aproximativ 2,9 milioane de elevi au început şcoala în întreaga ţară.

Acest an școlar are 168 de zile, împărţite în 34 de săptămâni - cu una mai puţin decât anul şcolar precedent. Pentru cei mai mulţi elevi, cursurile se vor încheia la jumătatea lunii iunie, iar luna viitoare, copiii din clasele primare vor avea prima vacanţă.

Cei mai mari elevi se vor bucura de patru vacanţe în acest an școlar.

Cea de vară va dura până pe 15 septembrie.

Potrivit unui sondaj realizat de FSLI, 48% din şcoli nu au mijloace moderne de predare, 43% nu au materiale didactice, 30% nu au săli de sport, iar 15% nu au laboratoare sau biblioteci.

Potrivit statisticilor Ministerului Educaţiei, la nivel naţional, 20% din unităţile şcolare nu au autorizaţie sanitară de funcţionare.

Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă au anunţat că aproape 3.900 de clădiri în care funcţionează unităţi de învăţământ nu au autorizaţie de securitate la incendiu.

