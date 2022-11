Iohannis: Folosirea energiei şi a alimentelor ca armă sau a propagandei trebuie contracarate printr-un efort internaţional coordonat

"Este important să subliniem că invazia rusă din Ucraina a acţionat ca un accelerator al unui proces distructiv care face şi mai clar de ce folosirea ca armă a energiei şi a alimentelor sau folosirea propagandei trebuie contracarate printr-un efort internaţional coordonat", a scris şeful statului, vineri, pe Twitter.

El spune că un pas esenţial pentru a găsi răspunsuri la crizele actuale este dialogul deschis privind politicile durabile pentru cetăţeni.



"Trebuie să investim mai mult în consolidarea rezilienţei societăţilor noastre, în coordonare cu aliaţii şi partenerii noştri care împărtăşesc aceleaşi idei", adaugă Klaus Iohannis.

Attending today @ParisPeaceForum. Important to underline that Russian invasion of acted as accelerator of a destructive process making even clear why weaponizing energy, food or using propaganda must be countered through coordinated international effort. #PPF22 pic.twitter.com/1MfWG06j8M

