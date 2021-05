Întâlnire la nivel înalt România - Polonia EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În întrevederea pe care tocmai am încheiat-o, desfăşurată într-o atmosferă foarte deschisă de prietenie, am discutat despre extinderea şi aprofundarea Parteneriatului strategic româno-polon instituit în octombrie 2009 şi reînnoit în 2015. M-am bucurat să constat că acest parteneriat strategic a încurajat o dezvoltare susţinută a relaţiilor noastre bilaterale în ultimii ani. Organizarea în a doua parte a acestui an a unei noi şedinţe comune a guvernelor României şi Poloniei la care va fi agreat un nou plan de acţiune al Parteneriatului Strategic pentru perioada 2021-2025 demonstrează încă o dată nivelul excelent al dialogului româno-polonez, a spus şeful statului, în conferinţa de presă comună cu preşedintele Poloniei, Andrzej Duda.

Preşedintele Poloniei: Trebuie să fim pregătiţi să apărăm Belarus, în cazul în care va fi nevoie de apărarea acestei independenţe

Ţările NATO trebuie să fie pregătite să apere Belarus, "în cazul în care va fi nevoie de apărarea acestei independenţe", a afirmat, luni, preşedintelui Poloniei, Andrzej Duda, în cadrul conferinţei de presă comune, la Bucureşti, cu preşedintele Klaus Iohannis.

"Este problema din Belarus, care îi atinge şi pe cetăţenii belaruşi care sunt de origini poloneze. Avem cazuri de arestări acolo ale liderilor minorităţii poloneze. Situaţia este foarte dificilă, dar avem nesiguranţa în ceea ce priveşte viitorul Belarus, cât şi al celor care locuiesc în această ţară. Ne-am dori foarte mult ca această ţară să meargă către democraţie, ne-am dori foarte mult ca această ţară să devină o ţară pe deplin suverană, ne-am dori ca aceste ambiţii şi aspiraţii ale poporului Belarusului şi ale tuturor cetăţenilor şi locuitorilor săi să se realizeze", a spus şeful statului polonez, potrivit traducerii oficiale.

"Trebuie să fim foarte atenţi, să observăm pe de o parte situaţia, dar, pe de altă parte, să fim şi pregătiţi să reacţionăm la orice pericole care ar putea veni din acea direcţie şi să fim pregătiţi să apărăm Belarus, în cazul în care va fi nevoie de apărarea acestei independenţe", a adăugat el.





Din delegaţia şefului statului au făcut parte ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, consilierii prezidenţiali Ion Oprişor, Leonard Orban, Diana Loreta Păun, Daniela Bârsan.

Cei doi preşedinţi au avut convorbiri tete-a-tete şi oficiale şi au susţinut o conferinţă de presă comună. Klaus Iohannis şi Andrzej Duda găzduiesc, luni după-amiaza, Summitul Formatului B9, la care va participa prin videoconferinţă şi preşedintele SUA, Joe Biden. V

izita preşedintelui polonez are loc în contextul aniversării a 100 de ani de la încheierea Convenţiei de Alianţă Defensivă între Regatul României şi Republica Polonă, semnată la 3 martie 1921, moment simbolic al relaţiei bilaterale. Discuțiile s-au concentrat pe modalităţile de dezvoltare şi aprofundare a Parteneriatului Strategic bilateral, urmând să se examineze, în acest scop, cooperarea în plan securitar, în cel regional, precum şi în plan internaţional.

În programul de luni al vizitei preşedintelui Andrzej Duda la Bucureşti sunt prevăzute convorbiri oficiale cu preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor, Anca Dragu, respectiv, Ludovic Orban, precum şi un dejun de lucru cu premierul Florin Cîţu. Marţi, 11 mai, cei doi şefi de stat vor participa la Ziua distinşilor vizitatori a exerciţiului militar "Justice Sword 21", care se desfăşoară la Poligonul Smârdan şi la care Polonia participă cu forţele şi mijloacele tehnice desfăşurate în ţara noastră în cadrul Prezenţei Adaptate de pe Flancul Estic aliat, din structurile Brigăzii multinaţionale NATO de la Craiova.

Exerciţiul are ca obiectiv verificarea capacităţii structurilor participante de a executa acţiunile şi măsurile stabilite prin documentele de planificare şi modul de realizare a sprijinului acordat de România pentru forţele şi echipamentele militare care tranzitează teritoriul naţional.

