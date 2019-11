Klaus Johannis, despre anticipate și diaspora EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Alegerile anticipate sunt o soluţie bună şi ar fi de dorit să se ajungă la alegerile anticipate. Însă, acum, este încă prea devreme ca să ne exprimăm asupra unui termen. Au loc reaşezări şi în partidele politice, trebuie să avem un pic de răbdare până când lucrurile se reaşază. Voi relua discuţiile mele cu liderii politici şi, la final, voi concluziona în ce măsură se pot realiza sau se pot realiza repede alegerile anticipate", a declarat președintele Klaus Iohannis, marți, la Palatul Cotroceni.

Şeful statului a subliniat că actualul Guvern are nevoie de o majoritate pentru a trece legi importante şi a adăugat că, după alegerile parlamentare, se așteaptă la o cu totul altă majoritate, formată din 'forţele cu adevărat democratice': "Acum, dacă vorbim de majoritate parlamentară, sigur că actualul Guvern are nevoie de o majoritate pentru a trece legi importante, cum ar fi legea bugetului, legea asigurărilor sociale şi alte lucruri. Însă această majoritate, care a făcut posibilă moţiunea de cenzură şi învestirea Guvernului Orban, este o majoritate destul de fragilă. Ceea ce înţeleg eu printr-o largă majoritate, este ce îmi doresc după alegerile parlamentare, când am speranţe mari într-o cu totul şi cu totul altă majoritate, formată din forţele cu adevărat democratice şi care atunci vor duce România pe o cu totul şi cu totul altă orbită şi, politic vorbind, şi din punctul de vedere al investiţiilor, al sistemelor publice, toate lucrurile pe care le-am promis românilor în campania electorală şi intenţionez să mă ţin de aceste promisiuni."

Preşedintele a mai anunţat că va avea discuţii cu liderii politici, cu partidele, pentru a creşte numărul parlamentarilor care reprezintă diaspora. Întrebat dacă trebuie făcute modificări astfel încât românii din diaspora să fie mai bine reprezentaţi în Parlament, Iohannis a răspuns: "Cu certitudine".

"Am avut cu ocazia acestor alegeri prezidenţiale surprize dintre cele mai plăcute în ceea ce priveşte votul în diaspora. La primul tur s-a atins un record, record care a ţinut două săptămâni. În turul doi s-a atins un nou record. Şi, cum avem deja, practic, un milion de votanţi în diaspora, eu îmi doresc ca ei să fie mult mai bine reprezentaţi în Parlament. Şi voi avea discuţii cu liderii politici, cu partidele pentru a creşte numărul parlamentarilor care reprezintă diaspora, care, iată, a devenit foarte activă şi acest lucru ne bucură", a mai spus președintele reales.

