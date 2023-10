Iohannis: România dezvoltă un proiect cu SUA privind reactoarele modulare mici. Ne propunem să fim un hub pentru acesta și alte tehnologii cu emisii reduse de carbon

Preşedintele României a coprezidat, alături de premierul Regatului Norvegiei, masa rotundă din cadrul Summitului CPE care a dezbătut aspecte legate de energie, mediu şi combaterea schimbărilor climatice. La acest grup de lucru au mai participat lideri din Islanda, Monaco, Slovenia, Olanda, Cehia, Polonia, Serbia, Malta şi Ungaria.

„Criza energetică generată de războiul Rusiei împotriva Ucrainei a subliniat încă o dată cât este de importantă independența energetică pentru securitatea noastră. Și, în fața adversității, am dovedit că putem recurge la acțiune îndrăzneață și rapidă. Spre surprinderea Rusiei, am redus masiv, într-un timp foarte scurt, dependența noastră energetică de Moscova. Am transformat criza într-o oportunitate, accelerând tranziția verde prin măsuri de eficiență energetică și bazându-ne pe energie regenerabilă” a declarat preşedintele Iohannis în deschiderea mese rotunde „Energie, mediu și combaterea schimbărilor climatice”, coprezidate împreună cu Prim-ministrul Regatului Norvegiei, Jonas Gahr Støre.

Glad to co-chair with PM @jonasgahrstore the roundtable on energy, environment, the fight against climate change and green transition. These are essential topics on our European agenda and our engagement at the highest level is fundamental. pic.twitter.com/VQzsizbT2z