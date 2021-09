Iohannis: România are o dezvoltare economică semnificativă. Românii din Elveţia ar găsi un loc de muncă foarte bun

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că România are o dezvoltare economică semnificativă, context în care a afirmat că românii aflaţi în Elveţia şi-ar găsi un loc de muncă bine plătit şi foarte bun în ţara noastră.

"Pentru românii care trăiesc în Elveţia - şi mare majoritate dintre ei sunt foarte bine integraţi aici - am numai cuvinte de încurajare. România merge înainte, avem o dezvoltare economică semnificativă, pozitivă şi sunt convins că din ce în ce mai mulţi şi-ar găsi şi în România un loc de muncă nu doar bine plătit, ci şi foarte bun. Îi încurajez să exploreze aceste posibilităţi", a spus şeful statului în conferinţa comună de presă cu omologul elveţian, Guy Parmelin.



El a subliniat că aderarea României la Schengen rămâne un obiectiv de politică europeană.



"Pentru libera circulaţie, evident că pentru România este în continuare un obiectiv de politică europeană să facem parte din spaţiul Schengen, care şi pentru circulaţia într-o direcţie şi în cealaltă parte este clar un pas înainte", a mai spus Iohannis.



Acordul dintre Uniunea Europeană şi Elveţia, a adăugat el, trebuie încheiat cât mai repede, menţionând că România se va implica pentru încurajarea dialogului în privinţa unor teme care au rămas încă neclare.



"Este adevărat că noul acord între UE şi Elveţia nu a fost deocamdată semnat şi pus în funcţiune. Este evident că aici este nevoie de o reluare a unor aspecte, dar noi suntem de părere - noi, în România - că acest acord trebuie încheiat cât mai repede şi noi ne implicăm în sensul încurajării dialogului pe temele care au rămas încă neclare pentru a finaliza acest acord. Relaţiile între Uniune şi Elveţia sunt atât de profunde, încât este în interesul nostru ca aceste lucruri să fie rezolvate bine, într-un sens pozitiv şi tratând problemele cu care ne confruntăm acum. Însă, relaţia noastră bilaterală funcţionează foarte bine. Acordurile pe care le avem noi cu Elveţia funcţionează foarte bine. Este adevărat că a doua tranşă a contribuţiei elveţiene pentru coeziune este deocamdată în stand by, fiindcă mai sunt nişte chestiuni de clarificat între Uniune şi Elveţia. Noi suntem de părere că aceste chestiuni pot fi clarificate destul de repede şi astfel a doua tranşă poate să intre în funcţiune", a evidenţiat preşedintele Iohannis.



Şeful statului a punctat că sunt foarte multe domenii în care România doreşte să colaboreze cu Elveţia.

ACTUALIZARE: Preşedintele Klaus Iohannis, aflat în vizită oficială în Confederaţia Elveţiană, a fost primit joi de omologul său, Guy Parmelin.

Ceremonia primirii oficiale a avut loc la Preşedinţia Confederaţiei Elveţiene, Domeniul Lohn.



Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete şi oficiale, urmând ca la final să susţină declaraţii comune de presă.



Din delegaţia care îl însoţeşte pe şeful statului în Elveţia fac parte ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, consilierii prezidenţiali Leonard Orban, Cosmin Marinescu, Delia Dinu, Dana Bîrsan, consilierul de stat Sandra Pralong, precum şi ambasadorul României în Confederaţia Elveţiană, Bogdan Mazuru.

Şeful statului va fi primit de omologul elveţian la Preşedinţia Confederaţiei Elveţiene, Domeniul Lohn, unde cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete şi oficiale, urmând ca apoi să susţină declaraţii comune de presă.



Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, vizita se desfăşoară în cadrul dialogului bilateral constant la nivel înalt din ultimii ani, precum şi în contextul aniversării în acest an a 110 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Confederaţia Elveţiană.



Printre subiectele de pe agenda convorbirilor celor doi preşedinţi se află consolidarea relaţiei bilaterale, inclusiv a cooperării economice, cu accent pe domeniul investiţiilor, Elveţia ocupând locul 10 în clasamentul investitorilor din România, precum şi a cooperării sectoriale.

"Din perspectiva agendei europene, vor fi abordate cooperarea pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cadrul relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană, precum şi contribuţia elveţiană la fondul de coeziune al Uniunii, respectiv operaţionalizarea celei de-a doua tranşe financiare elveţiene, destinate reducerii disparităţilor economice şi sociale în Uniune", arată Administraţia Prezidenţială.



De asemenea, discuţiile vor include teme actuale de politică internaţională, cu accent pe evoluţiile politice şi de securitate din Vecinătatea Estică a Uniunii Europene, din regiunea Balcanilor de Vest, precum şi cooperarea româno-elveţiană în cadrul organizaţiilor internaţionale.

