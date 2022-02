Iohannis, după summitul extraordinar B9: Am făcut apel la îmbunătăţirea atitudinii de descurajare şi apărare pe Flancul estic

"Am găzduit împreună cu preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, o reuniune importantă a Formatului Bucureşti 9. În intervenţia mea, am făcut apel la îmbunătăţirea unitară şi coerentă a atitudinii de descurajare şi apărare pe Flancul estic, în special în Marea Neagră. Suntem alături de poporul Ucrainei, instituţiile şi reprezentanţii săi aleşi democratic. Continuăm să sprijinim pe deplin suveranitatea şi integritatea teritorială, precum şi dreptul acesteia de a-şi alege liber propria politică. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Republica Moldova şi Georgia", a scris Iohannis, pe Twitter.

Important #Bucharest9 meeting, which I am co-hosting with President @AndrzejDuda . In my intervention, I called for the coherent and unitary enhancement of the deterrence and defence posture on the #EasternFlank , especially at the #BlackSea .

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, marţi, că a hotărât împreună cu omologul polonez, Andrzej Duda, organizarea, vineri, a unui summit extraordinar al Formatului B9, în contextul situaţiei de securitate din regiune.

"Am discutat astăzi cu preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, despre situaţia gravă de securitate din regiunea Mării Negre, ca urmare a acţiunilor Rusiei, care încalcă flagrant dreptul internaţional. În consecinţă, am hotărât să organizăm vineri, 25 februarie, la Varşovia, un summit extraordinar al Formatului Bucureşti 9 (B9), pentru a coordona răspunsul nostru şi pentru a ne demonstra unitatea. Suntem alături de Ucraina!", a scris şeful statului, marţi, pe Facebook.

We stand with the people of #Ukraine, its democratically elected institutions & representatives. We continue to fully support sovereignty and territorial integrity, and its right to freely choose its own foreign policy. The same goes for the epublic of Moldova & eorgia.