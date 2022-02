Iohannis, după summitul extraordinar B9: Am făcut apel la îmbunătăţirea atitudinii de descurajare şi apărare pe Flancul estic. Este unul dintre cele mai grave momente de după cel de-al Doilea Război Mondial

ACTUALIZARE: Președintele României, Klaus Iohannis, a găzduit, vineri, alături de Președintele Republicii Polone, Andrzej Duda, Summitul Formatului București 9 (B9), desfășurat în format hibrid, arată un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale. Pe lângă liderii statelor din Formatul B9, la discuții a mai participat Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Această reuniune la nivel înalt a fost convocată în contextul agresiunii armate nejustificate, ilegale și neprovocate a Federației Ruse împotriva Ucrainei, precedate de recunoașterea ilegală de către statul rus a autoproclamatelor provincii Donețk și Lugansk, părți integrante ale teritoriului Ucrainei.

Reuniunea B9 a avut loc și în contextul Summitului NATO, desfășurat în aceeași zi.

Președintele României a salutat, în cadrul intervenției sale, coordonarea eficientă în Formatul B9 în ceea ce privește gestionarea crizei fără precedent din imediata vecinătate a Flancului Estic, care afectează în mod substanțial securitatea europeană, euroatlantică și globală.

De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a evidențiat valoarea adăugată a dialogului în acest cadru pentru atingerea obiectivelor Aliate, în general, precum și pentru pregătirea Summitului extraordinar al NATO de astăzi.

Președintele României a condamnat în termenii cei mai fermi acțiunea inacceptabilă a Rusiei de agresiune militară împotriva Ucrainei, subliniind că acesta este un act care aduce prejudicii grave asupra dreptului internațional și ordinii internaționale bazate pe reguli. Președintele Klaus Iohannis a subliniat că acesta reprezintă unul din cele mai grave momente de după cel de-al Doilea Război Mondial.

_____________________________________________________________________

"Am găzduit împreună cu preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, o reuniune importantă a Formatului Bucureşti 9. În intervenţia mea, am făcut apel la îmbunătăţirea unitară şi coerentă a atitudinii de descurajare şi apărare pe Flancul estic, în special în Marea Neagră. Suntem alături de poporul Ucrainei, instituţiile şi reprezentanţii săi aleşi democratic. Continuăm să sprijinim pe deplin suveranitatea şi integritatea teritorială, precum şi dreptul acesteia de a-şi alege liber propria politică. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Republica Moldova şi Georgia", a scris Iohannis, pe Twitter.

Important #Bucharest9 meeting, which I am co-hosting with President @AndrzejDuda . In my intervention, I called for the coherent and unitary enhancement of the deterrence and defence posture on the #EasternFlank , especially at the #BlackSea . pic.twitter.com/bqMiAFX9IA

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, marţi, că a hotărât împreună cu omologul polonez, Andrzej Duda, organizarea, vineri, a unui summit extraordinar al Formatului B9, în contextul situaţiei de securitate din regiune.

"Am discutat astăzi cu preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, despre situaţia gravă de securitate din regiunea Mării Negre, ca urmare a acţiunilor Rusiei, care încalcă flagrant dreptul internaţional. În consecinţă, am hotărât să organizăm vineri, 25 februarie, la Varşovia, un summit extraordinar al Formatului Bucureşti 9 (B9), pentru a coordona răspunsul nostru şi pentru a ne demonstra unitatea. Suntem alături de Ucraina!", a scris şeful statului, marţi, pe Facebook.

We stand with the people of #Ukraine, its democratically elected institutions & representatives. We continue to fully support sovereignty and territorial integrity, and its right to freely choose its own foreign policy. The same goes for the epublic of Moldova & eorgia. pic.twitter.com/G8kE2roXHb