Iohannis, despre un Guvern minoritar sprijinit de PSD: Trebuie să ne apucăm de treabă cu cei ce vor să fie cu noi

"Acum trebuie să ne apucăm de treabă. Şi trebuie să ne apucăm de treabă cu cei care vor să fie cu noi. Unde să căutăm majorităţi decât în Parlamentul României? Cineva trebuie să guverneze şi cineva trebuie să sprijine Guvernul prin majorităţi. Acesta este calculul politic şi este un calcul pe care l-am făcut pentru România şi pentru români şi aşa se va întâmpla. Dacă Guvernul va fi în această componenţă un an sau doi sau trei, vom vedea, dar problemele, dragii mei, trebuie rezolvate. O dată şi o dată trebuie rezolvate şi cineva trebuie să guverneze", a spus şeful statului înainte de a participa la reuniunea Consiliului European.

Preşedintele Iohannis a fost întrebat dacă viitorul Guvern minoritar are şanse să reziste până în 2024 şi să realizeze reformele în contextul în care va fi sprijinit de PSD, partid pe care l-a acuzat în nenumărate rânduri că le blochează.

Klaus Iohannis spune că lucrurile trebuie văzute "așa cum le văd românii": trebuie terminată criza politică.

"Trebuie să vedem lucrurile aşa cum le văd şi românii. Trebuie să se termine criza politică, care nu este România, nu este despre problemele românilor, este o criză creată de unii care au vrut să arate cât de importanţi sunt şi nu au reuşit să arate decât ce neimportanţi sunt, ca să o spun foarte franc. Pe de altă parte, acum am desemnat pe domnul Ciucă ca să formeze un Guvern ca să ne apucăm..., ca să se apuce Guvernul să rezolve problemele românilor şi problemele României: pandemia, criza energetică, venirea iernii şi reformele. Eu mi-am asumat aceste reforme din 2014 şi sunt în continuare hotărât să mă implic total ca să avem o reformă finalizată cu bine în justiţie - avem absolută nevoie de o justiţie independentă, corectă, dreaptă -, avem nevoie de schimbări, legile justiţiei sunt încă aşa cum au rezultat ele pe vremea PSD-ului lui Dragnea. Nu putem să rămânem aşa. Avem nevoie de reformă în administraţie. Avem nevoie de reformă în domeniul pensiilor, avem nevoie în domeniul salarizării publice. Toate aceste lucruri au rămas în nelucrare, cum se numeşte. Coaliţia care a guvernat până acum nu a reuşit să rezolve aceste probleme. Nu are rost să vă explic eu, acum, de la Bruxelles, de ce nu au reuşit, dar zilele trecute au cam arătat care au fost crizatorii, cei care în loc să facă reforme au produs crize. Asta este situaţia la noi", a afirmat Iohannis.



Şeful statului a fost întrebat şi dacă este adevărat că el l-a impus în PNL pe Nicolae Ciucă să fie candidat la funcţia de premier.



"Asta cu vehiculatul este cam aşa: am luat o decizie, se formează un Guvern şi nenumăraţi îşi exprimă opiniile. Este drăguţ, dar problema practică este de formare a Guvernului şi domnul Ciucă a fost propus de PNL, cum ştim cu toţii", a spus Iohannis.

