USR PLUS o propune pe Ioana Mihăilă, în prezent secretar de stat în Ministerul Sănătății, pentru a prelua conducerea acestei instituții. Propunerea a fost înaintată premierului Florin Cîțu.

„Prioritatea mea va fi rezolvarea crizei sanitare prin măsuri concrete care să vină în sprijinul spitalelor. Sunt medic și cunosc îndeaproape care este situația din spitale și cu ce se confruntă colegii mei de mai bine de un an. Au nevoie de soluții ferme și clare și asta îmi propun să fac, alături de colegii mei din minister – să venim în ajutorul lor, iar tot ce a fost făcut bun până acum va fi continuat. Rămân consecventă angajamentelor pe care mi le-am asumat ca secretar de stat în Ministerul Sănătății: refacerea infrastructurii de sănătate, sprijinirea segmentului ambulatoriu și a medicinei de familie, precum și alocarea finanțărilor pe criterii obiective. Depolitizarea sistemului de sănătate va fi un punct esențial al mandatului meu”, a declarat Ioana Mihăilă, într-un comunicat al USR PLUS.

Cine este Ioana Mihăilă?

Ioana Mihăilă s-a născut în 1980 și este de profesie medic primar endocrinolog și un cunoscut antreprenor în domeniul medical din județul Bihor, unde a pornit de la zero un mic cabinet medical care s-a transformat în câțiva ani într-o clinică de specialitate cu zeci de angajați, implicați în tratarea pacienților din județ, furnizând servicii medicale de o calitate evaluată la superlativ de instituțiile de specialitate, se arată în același comunicat al USR PLUS.

Absolventă a Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Ioana Mihăilă s-a clasat între primii 100 de candidați pe țară la examenul național de rezidențiat, profesând ca medic endocrinolog în Cluj și în Oradea, iar în 2016 a promovat cu nota 10 examenul pentru obținerea gradului de medic primar. A coordonat caravane medicale prin care au fost oferite servicii medicale gratuite în satele din județul Bihor.

Ioana Mihăilă a fost numită în funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății la începutul anului 2021. În această calitate, a coordonat activitățile de gestionare a investițiilor în sistemul medical românesc din fonduri externe și elaborarea componentei de sănătate din Planul Național de Redresare și Reziliență, cea mai importantă oportunitate de investiție în infrastructură de sănătate a României.

Ioana Mihăilă este căsătorită și are doi copii.

ACTUALIZARE: Premierul Florin Cîţu a declarat, miercuri, că se aşteaptă ca USR PLUS să nominalizeze "un profesionist" la Sănătate, care să preia imediat acest minister, întrucât sunt multe probleme de rezolvat.



"Avem deja un acord, nominalizările se vor face pe criterii profesionale, mă aştept să fie un om profesionist, care să preia, de astăzi, cel mai repede, acest minister, pentru că avem nevoie de cineva care să se ocupe de Ministerul Sănătăţii, avem foarte multe probleme", a afirmat Cîţu, la Palatul Parlamentului.



Întrebat dacă preşedintele Iohannis va accepta propunerea de ministru al Sănătăţii, având în vedere că domeniul este unul strategic şi "îşi va dori cel mai bun om acolo", premierul a spus: "Sunt sigur şi ne vom uita la propunerea celor de la USR PLUS, dar, cu siguranţă, am încredere în responsabilitate, că vor nominaliza o persoană care să poată să ducă mai departe munca acolo".

ACTUALIZARE: Surse: Florin Citu a transmis în ședința coaliției, mai ales liderilor USR PLUS, că viitorul ministru al sănătății, Ioana Mihăilă, va avea susținerea lui cu o condiție: Vlad Voiculescu să nu aibă nicio funcție în minister, nici măcar pe cea de consilier onorific. Liderii USR PLUS ar fi fost de acord. Mai mult, Vlad Voiculescu ar urma să plece în concediu. Totodată, premierul i-a spus lui Cătălin Drula că ar trebui să își ceară scuze public pentru sintagma "zombie politic".

Liderii celor trei formaţiuni aflate la guvernare - PNL, USR PLUS, UDMR - au început încă de luni discuţiile privind deblocarea situaţiei după demiterea lui Vlad Voiculescu de la portofoliul Ministerului Sănătăţii. Marţi seară, aceştia au anunţat că au convenit să semneze o completare a acordului politic, care să ducă la creşterea încrederii între parteneri şi îmbunătăţirea funcţionării guvernării.



"Am intrat în această discuţie în coaliţie cu nevoia şi încrederea că vom găsi soluţiile necesare pentru a asigura buna funcţionare a coaliţiei în continuare şi le-am găsit. (...) Toate forţele politice prezente în această coaliţie s-au investit şi ele cu aceste soluţii. Ca urmare a înţelegerii din această seară, mâine (miercuri - n.r.) vom face o propunere pentru un nou ministru al Sănătăţii, propunere pe care o veţi afla mâine dimineaţă", a declarat preşedintele executiv PLUS, Dragoş Tudorache.

Cine ar putea prelua mandatul de ministru al Sănătății, după demiterea lui Vlad Voiculescu? Cel mai des au fost vehiculate numele a doi medici.

PLUS o susține pentru funcția de ministru al Sănătății pe Ioana Mihăilă, secretar de stat în Ministerul Sănătății și medic endocrinolog. Ioana Mihăilă are deja experiență la Minister ca secretar de stat în echipa fostului ministru, Vlad Voiculescu.

În același timp, USR îl susține pe Adrian Wiener, medic și parlamentar. În negocierile pentru Guvern de după alegerile parlamentare de anul trecut, Ministerul Sănătății a revenit USR PLUS, iar nominalizarea lui Voiculescu a aparținut PLUS.

