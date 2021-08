Ioana Mihăilă: Am solicitat numărul de paturi maxim disponibil la fiecare unitate sanitară

Ministrul Sănătății Ioana Mihăilă

”În săptămâna care a trecut, am avut împreună cu Raed Arafat mai multe teleconferinţe cu reprezentanţii Direcţiilor de sănătate publică şi ai unităţilor sanitare din fiecare regiune. La aceste conferinţe, pe de o parte, am vrut să vedem cu ce probleme se confruntă fiecare dintre aceste unităţi sanitare, dar şi ce măsuri ar trebui să ia pentru ca, în ipoteza în care numărul de cazuri (de infecţii cu SARS-CoV-2) creşte, să fim pregătiţi. Astfel, am solicitat numărul de paturi maxim disponibil la fiecare unitate sanitară centralizat de către fiecare Direcţie de sănătate publică, precum şi ordinea în care punerea la dispoziţie a acestor paturi se face de către fiecare secţie”, a declarat Mihăilă, într-o conferinţă de presă.

Ea a adăugat că a solicitat şi necesarul de personal pentru completarea secţiilor de Terapie intensivă, precizând că, împreună cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, se vor trata 'cu celeritate' cererile de detaşare, tocmai pentru a răspunde acestor nevoi.

Potrivit ministrului Sănătăţii, Direcţiile de sănătate publică au raportat că pot pune la dispoziţie un număr maxim de 110 paturi de terapie intensivă pentru copii.

”Pentru că ştim că pandemia cu varianta Delta afectează într-o măsură mai mare tinerii şi copiii, am solicitat unităţilor sanitare şi Direcţiilor de sănătate publică numărul maxim de paturi disponibile destinate îngrijirii copiilor. Până acum avem centralizate şi disponibile aproximativ 340 de paturi de terapie intensivă pentru adulţi, aşa cum arată raportarea de la CNCCI (Centrul Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei) de astăzi, de la ora 10,00, iar Direcţiile de sănătate publică au raportat că pot pune la dispoziţie un număr maxim de 110 paturi de terapie intensivă copii şi pot creşte numărul de paturi destinate tratamentului copiilor cu infecţie COVID până la 1.600. Aceasta este situaţia de acum. (...) Este important de menţionat, copiii infectaţi cu COVID pot fi trataţi şi în secţiile de adulţi. Ventilatoarele permit adaptarea tratamentului la copii”, a explicat Mihăilă, care a subliniat că modul în care spitalele vor reacţiona la valului patru al pandemiei de COVID-19 depinde de alegerea populaţiei de a se vaccina.

”Intensitatea acestui val patru şi modul în care spitalele vor reacţiona şi modul în care pacienţii care au afecţiuni non-COVID vor putea să fie trataţi în aceste unităţi sanitare depinde de fiecare dintre noi, depinde de alegerea noastră de a ne vaccina. Şi, dacă această alegere va fi una raţională, care să vadă că beneficiile vaccinării ne protejează atât pe noi, cât şi pe cei din jur se vor limita efectele acestui val patru asupra întregului sistem sanitar”, a susţinut Ioana Mihăilă.

La rândul său, șeful Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a anunţat că a avut o videoconferinţă cu reprezentanţii Unităţilor de primiri urgenţe - UPU - pentru a le pregăti să facă faţă unui număr mai mare de pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19.



”Noi am realizat încă o videoconferinţă cu Unităţile de primiri urgenţe în mod deosebit pentru a le pregăti ca să facă faţă, din nou, unui număr mai mare de pacienţi suspecţi sau confirmaţi, cu probleme grave sau nu, care vor ajunge în Unităţile de primiri urgenţă. Pentru acest motiv, noi am solicitat Unităţilor de primiri urgenţe să se pregătească şi pe partea de investigaţii şi pe circuite, astfel încât să poată să deservească ambele categorii de pacienţi. Categoria pacienţilor suspecţi şi confirmaţi, dar şi categoria pacienţilor care vin pentru alte motive decât COVID, pentru că există, din păcate, un număr foarte important de pacienţi care vin acum. În medie de 9.000 - 10.000 mii cazuri pe zi la acest moment, chiar fără să fie creşterea majoră a cazurilor COVID, care poate să se întâmple în următoarea perioadă şi care, cu siguranţă, va solicita sau va suprasolicita Unităţile de primiri urgenţe şi mai mult”, a declarat Arafat.



El a informat, totodată, că a solicitat verificarea capacităţii de oxigenare din aceste unităţi. ”Acesta este motivul de ce am solicitat inclusiv partea de capacitate de ventilaţie, capacitatea de oxigenare să fie verificată şi, mai mult, să ne asigurăm că avem şi tot ce trebuie ca şi consumabile pentru copii, (...) ca să fim siguri că putem să asigurăm şi copiilor asistenţă în cazul în care acest lucru va fi necesar”, a precizat şeful DSU.

