Învestitura lui Joe Biden, marcată spectaculos de zeci de artiști, în emisiunea ''Celebrating America''

Bruce Springsteen, la inaugurarea noii echipe administrative

Emisiunea de televiziune ''Celebrating America'', difuzată miercuri seară în Statele Unite la finalul evenimentelor care au marcat ceremonia de învestitură a preşedintelui Joe Biden, a inclus o serie de interpretări spectaculoase - susţinute de artişti de seamă precum Bruce Springsteen, John Legend, Foo Fighters, Demi Lovato, Justin Timberlake şi Katy Perry -, discursuri emoţionante - rostite de Joe Biden, Kamala Harris, Barack Obama, George W. Bush şi Bill Clinton -, dar şi câteva momente considerate mai puţin reuşite din punct de vedere artistic - precum cele susţinute de Jon Bon Jovi, Tim McGraw şi Tyler Hubbard -, care au fost criticate şi ironizate pe reţelele de socializare.

"Ziua învestiturii înseamnă mult mai mult decât depunerea jurământului de către următorii lideri politici ai noştri, această zi este despre mărturie, despre permanenţa idealului nostru american. La fiecare patru ani, auzim cuvinte care ne stimulează pe toţi, despre călătoria care ne aşteaptă în perioada următoare, despre un mesaj care poate să ne unească, într-o perioadă în care începem un nou capitol, din momentul în care ne aflăm spre locul în care am putea să fim", a declarat Tom Hanks în debutul acestei emisiuni.

Show-ul, la care au participat numeroase vedete din industria de divertisment americană, filmate în diverse oraşe din Statele Unite, a avut loc într-un format virtual din cauza pandemiei de COVID-19 şi a început cu un moment artistic susţinut de Bruce Springsteen, care a interpretat o versiune acustică a cântecului "Land of Hope and Dreams" în faţa Lincoln Memorial din Washington.

Preşedintele Joe Biden a fost filmat în timp ce a susţinut un discurs la Lincoln Memorial din Washington, iar această secvenţă a fost difuzată în cadrul emisiunii "Celebrating America". În acelaşi spaţiu emblematic pentru capitala americană, Comitetul de Învestitură a aprins miercuri 400 de lampioane în memoria celor 400.000 de persoane care au murit de COVID-19 în Statele Unite.

A urmat rockerul Jon Bon Jovi, care a interpretat un cover din repertoriul celebrului grup britanic The Beatles - "Here Comes The Sun" -, prin care artistul originar din New Jersey a dorit să transmită naţiunii americane un mesaj de unitate şi de speranţă. Interpretarea lui a fost criticată însă pe reţelele de socializare, fanii reproşându-i starului rock faptul că a cântat un cover, nu o piesă din repertoriul trupei Bon Jovi.

