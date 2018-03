Premierul a mers în Dâmbovița EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Premierul României, Viorica Dăncilă: "Am văzut că sunt unele lucruri legate de mediu, nu-mi cereți să vă spun concret, am cerut un material. Am văzut că sunt lucruri legate de utilități, o mare problemă este legată de infrastructură, am văzut în legătură cu deșeurile electronice, că trebuie să avem o discuție cu mediul, eu cred că problemele identificate aici sunt probleme pe care le au și alți investitori din România".

Adrian Țuțuianu, președinte PSD Dâmbovița: "Este foarte important pentru județul Dâmbovița să aducem în fața Guvernului problemele mari care ne preocupă și în special cele de infrastructură. DN 7 Bâldana Titu Găești, DN 71 Bâldana Târgoviște, Pucioasa Sinaia".

