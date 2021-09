Investiții de miliarde de euro sunt în pericol din cauza crizei de muncitori în construcții

Giap Van Yen este din Vietnam și lucrează ca inginer la una dintre cele mai mari firme de construcții românești. A venit în România în urmă cu patru ani pentru a câștiga mai mult. Acum, conduce o echipa formată din muncitori vietnamezi.



Giap Van Yen: Foarte mulţi din Vietnam vin să lucreze în România. Este foarte bine să lucrăm aici. În Vietnam câştigam cam 650 de euro - 700. Aici câştig 1.000-1.100 de euro pe lună. Cât câştigam în Vietnam în două luni, câştig aici într-o lună.



Numai pe un șantier din comuna ilfoveană Mogoșoaia lucrează 35 de muncitori din Vietnam. În țară, lipsa forței de muncă e atât de mare, încât Guvernul permite firmelor să angajeze 50.000 de lucrători străini. De două ori mai mulți decât anul trecut.



Odată cu ridicarea restricțiilor impuse de criza sanitară, mulți muncitori români s-au reîntors la lucru în alte țări din Uniunea Europeană. Acum, patronii firmelor de construcții de la noi reclamă că nu au suficienți angajați pentru a face față volumului de lucrări.

Adriana Iftime, director general, Federația Patronatelor Societăților din Construcții: Pentru a putea să ne realizăm lucrările pe care le avem începute (...) 100.000 de angajați ar putea să intre lejer în piață. Dacă PNRR ar porni peste o lună, la 1 ianuarie înseamnă că noi am avea nevoie între 200.000 și 300.000 de lucrători în plus.



Cererea pentru forță de muncă din import ar putea crește și mai mult la anul, odată cu începerea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență.



Cristian Pistol, consilier de stat, Departamentul pentru Dezvoltare, Promovare și Monitorizare proiecte de investiții: Anul acesta a fost o dublare a contingentului. Ea se va analiza an de an, în funcție și de solicitările din piață.



În prezent, în sectorul construcțiilor lucrează peste 400.000 de muncitori, din care peste 10.000 sunt lucrători asiatici. Salariul minim din construcții este de 3.000 de lei brut, cel mai mare din economie. Aproximativ jumătate dintre angajați sunt plătiți cu salariul minim, conform statisticilor din piață.

ŞTIRILE ZILEI