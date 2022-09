„Învaţă România - Profi de 10" - o campanie TVR1 și TVR INFO | Elena Radu îi aduce la școală pe copiii rromi din Ferentari: Eu am această datorie de-a le fi model, ceea ce le lipsește acasă

Elena vorbește cu seninătate despre toate piedicile și răutățile prin care a trecut, atât în timpul studiilor din România, dar și din Italia

Elena Radu, profesoară de limba rromani și mediator școlar: „O doamnă profesor, de la o anumită disciplină, mi-a spus că noi, ceicare aparținem minorității rome, nu vom putea reuși, nu vom putea absolvi facultatea, pentru că o demonstrează istoria noastră, a rromilor.

Reporter: Și prejudecățile au fost în școală, acolo, în Italia?

Elena Radu: Da.

Rep: Ce anume? Ce vă reproșau?

Elena Radu: Că nu vom putea reuși. Că nu vom finaliza. Și mai ales mie, pentru că eram de două ori discriminată. O dată că sunt femeie rromă, și am încălcat tradițiile. Adică femeia rromă care trebuie doar să crească copii și să se ocupe de educația acestora, și să fie un bun manager al casei, iar eu am încălcat, cumva, preluând și din sarcinile bărbaților, adică am vrut să învăț și mai mult. După care, odată ce am ajuns în spațiul universitar, eram percepută că fiind străină, că m-am îndepărtat de comunitate.

Chiar m-am dus o dată la doctorat, în anul doi, să-mi depun cererea de retragere. Și trăia domnul profesor Vintilă Mihăilescu, Dumnezeu să-l odihnească, și mi-a spus „sub nicio formă, nu. Trebuie să demonstrezi că poți. Nu le poți da satisfacție. Și dacă ești atât de puternică, cum știu că ești, trebuie să demonstrezi că nimic nu te poate doborî”.

De ostilitate a avut parte și când a intrat în sistemul școlar, în România, cu aproape 20 de ani în urmă: „Au fost glume foarte dure în cancelarie, colegi care își rătăceau cumva stiloul și mă întrebau pe mineprima dată dacă l-am văzut. Colegi care spuneau că aveau o suma de bani în geantă și n-o mai au. Nu aveam acces în cancelarie de fiecare dată. Nu mă vedeau ca pe o colegă.”

Elena Radu știe de la colegii ei despre elevii cu absente sau în prag de abandon. Face apoi tabloul social al familiilor din care provin copiii, după care merge în comunitate, dar nu cu mâna goală. La începutul acestui an școlar, a oferit 30 de ghiozdane cu rechizite. Vor mai veni încă 200 de ghiozdane în octombrie. Elena e sprijinită de diverse ONG-uri, dar și de parohia ortodoxă din vecinătatea școlii. Dar nu numai pe copii îi convinge să învețe, ci și pe părinții lor. În această școală se aplică programul „A două șansă", unde 130 de adulți, de până în 45 de ani, deprind scrisul și cititul.

Rep: Ajungeți la oameni care n-au fost la școală. Cum îi convingeți să-și aducă copilul la școală?

Elena Radu: „Eu sunt modelul. Mă dau pe mine exemplu. Și le povestesc din ce familie tradițională vin eu și care au fost nu numai succesele pe care le-am avut, dar ce putere a exemplului am avut eu, nu numai în familie, ci în societate, c-am putut schimba mentalități. Din profesia mea am făcut o întreagă misiune. Eu am această datorie de-a le fi mentor, dincolo de toate, de-a le fi model, ceea ce le lipsește acasă”.

Un model neconvențional de reducere a abandonului școlar va fi aplicat în acest an, prin constituirea unei echipe de fotbal în cadrul Școlii 136, în colaborare cu un club de profil.

Marian Manea, președintele unui club sportiv: „De făcut echipa este foarte ușor, dar de lucrat și de construit apoi sunt numeroase etape. Sperăm să dăm drumul cât de curând. Copiii arondati acestei școli sunt numeroși, majoritatea provin din medii socio-economice defavorabile. Vom încerca să facem cât de multe pentru ei”.

Elena Radu este unul dintre cei 452 de profesori de Limba Rromani din țara noastră. Materia e opțională și se se studiază în patru ore pe săptămână, la care se adaugă o oră dedicată istoriei și tradițiilor rrome.

