"Învaţă România - Profi de 10", o campanie TVR1 și TVR INFO | Elena Sărdan, o viață dedicată învățământului: Înseamnă să fii Om, să ai o răbdare nemaipomenită, să fii foarte bun

Învăţătorii şi profesorii cu vocaţie construiesc România viitorului. Chiar dacă sistemul de învăţământ este într-o permanentă reformă şi problemele se rostogolesc an de an, jurnaliştii TVR INFO au găsit profii de 10, cei care învaţă România - o campanie a Ştirilor TVR.

Pe doamna Sărdan am cunoscut-o chiar de ziua ei de naștere, ocazie cu care a fost vizitată de câţiva dintre foștii ei elevi. Unii dintre ei i-au fost discipoli chiar în primul an de catedră al învățătoarei, iar astăzi sunt bunici.

Elena Sărdan, învăţătoare: Mi-am dorit să fiu învățătoare datorită învățătoarei mele, Sorete Elena. Din clasa a II-a, cu atâta dragoste ne privea, cu atâta interes și atâta dăruire, încât mi-am spus ‘Eu vreau să ajung ca doamna mea’.

Născută în Baloteşti, Elena Sărdan a absolvit Liceul Pedagogic în București în 1975. La 50 de ani s-a înscris la Facultatea de Pedagogie și Științele Educației.

Elena Sărdan, învăţătoare: Pentru a nu rămâne în urmă cu lucrurile noi care se petrec în învățământul românesc. În primul rând, profesor înseamnă să fii Om. al doilea, să ai o răbdare nemaipomenită, să fii foarte bun.

Doamna învățătoare ne arată o adevărată colecție de amintiri. Caietele în care și-a descris fiecare elev sau fotografiile nenumăratelor serbări și excursii, alături de elevii ei. Din 1975 a avut 13 serii, de la clasa I la clasa a IV-a.

Elena Sărdan, învăţătoare: Dacă unul dintre elevi vine și spune ‘Doamna, eu în ce banca am stat”?, eu știu în ce bancă a stat. În caietele acestea am scris numele copilului, vârsta părinților, starea materială. Mai târziu am scris că s-a căsătorit, unde lucrează, câți copii are.

Foștii ei elevi s-au așezat azi în bănci. Cu învățătoarea lor la catedră, fiecare se întoarce în timp, rememorând lecțiile de viață primite.

Gabriela Anghelescu, fostă elevă: Un dascăl dedicat, care mi-a insuflat dragostea pentru frumos și ne-a călăuzit primii pași în viață.

Cecilia Costache, fostă elevă: Este persoana care întotdeauna, indiferent de ce-am fi făcut, de greșelile pe care le-am făcut, ne dădea aceeași siguranță pe care o dă o mamă.

Gheorghe Floarea, fost elev: Când plecam de la școală ne învața așa. Treci pe lângă un om în vârstă, te uiți și dai bună ziua.

Florn Coltuneac, fost elev: Nici n-o văd în altă parte, doar la școală.

Elena Andrei, fostă elevă: Dânsa m-a învățat tot ce sunt ca om, în ziua de azi, ambiție, curaj.

Elena Sărdan nu e îmbrăcată în ie doar în zi de sărbătoare. E ținuta ei obișnuită. Colecționează de o viață costume populare, unelte și podoabe străvechi, pe care le va așeza în viitorul muzeu sătesc pe care vrea să-l înființeze, cu sprijinul Primăriei.

Pe elevii ei i-a dus în fiecare an la monumentul eroilor din Balotești, unde le-a vorbit despre gloria trecutului.

Încă un obicei al învățătoarei e să prepare prăjituri și pizza pentru copiii de la școală.

Reporter: Să ne imaginăm că suntem în fața unei cărți a vieții. Dumneavoastră deschideți fila pe care urmează să scrieți o frază care să definească cei 47 de ani la catedră. Cum ar suna acea frază?

Elena Sărdan, învăţătoare: Dragoste, răbdare, determinare și, cel mai mult, iubirea pentru copii.

